EYT’liye emeklilik yolu açılıyor! Emeklilikte yaşa takılanlar nasıl emekli olacak? Hangi formüller gündemde?
3600 ek göstergenin ardından sıra sözleşmelilere ve EYT'lilere gelecek. İlk aşamada kapsam belirlenecek. Yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak pek çok formül ele alınacak...
23.05.2022 06:59 - Son Güncelleme: 23.05.2022 06:59
Bu ay tamamlanacak 3600 ek gösterge çalışmasının ardından sıra sözleşmelilere ve EYT'lilere gelecek.
9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlara yönelik çalışmalarda ilk aşamayı kapsamın belirlemesi oluştururken, bunun için pek çok formül de gündeme geliyor:
■ 3600 GÜN FORMÜLÜ: 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 15 yılı (bu süre doldu) ve 3600 gün (10 yıl) primi tamamladıklarında kadınlar 50, erkekler de 55 yaşı doldurmak kaydıyla kısmi emeklilik hakkı kazanıyor.