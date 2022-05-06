SİGARAYA FLAŞ ZAM! Son dakika 6 Mayıs yeni ZAMLI sigara fiyatları tam liste: Vıolet, Wınner, HD, Predıdent, Vıgor, Poınt, Medley, MMC, Hazar, Toros...

SON DAKİKA SİGARA ZAMMI HABERLERİ |

Sigaraya yeni bir zam geldiği iddia edildi. Gündemde yer alan iddia sonrası 'Sigaraya ne kadar zam geldi? En ucuz sigara hangisi? Hangi marka sigaralara zam geldi? Vıolet, Wınner, HD, Predıdent, Vıgor, Poınt, Medley, MMC, Hazar, Toros kaç TL oldu? Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları arttı mı? Marlboro, Parlıament, Murattı, Lark, Chesterfıeld, L&M sigaralara zam var mı?' soruları vatandaşlar tarafından gün boyu aratılmaya başlandı. İşte 6 Mayıs yeni ZAMLI sigara fiyatları tam liste!