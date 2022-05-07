Bu yol üzerinden gidilecek! EYT'de son durum netleşti! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için çözüm haritası ortaya çıktı! Düğümler çözüldü işte o liste...
EYT ile alakalı yeni ilerlemeler yakından takip edilirken AK Parti Grupbaşkanvekili Mustafa Elitaş ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den peş peşe son dakika açıklamalar geliyor. Bilindiği üzere emekli olmak amacıyla üç şartın (sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının) eş güdümlü sağlanması gerekiyor. Yaş şartı sebebiyle emeklilik amacıyla gün bekleyen EYT'liler "2022 EYT yasası bu sene çıkar mı, şartları neler?" sorusuna cevap arıyor. EYT çözümü amacıyla 6 adımın üstünde duruluyor. İşte detaylar...
SON DAKİKA 6 MAYIS 2022 EYT'DEN SON DURUM | 3600 ek gösterge ve sözleşmelilere ilişkin düzenlemelerin ardından gözler EYT için son dakika açıklamalara çevrildi. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) heyecanlı bekleyiş devam ederken bir yandan da formüller gündemde yer alıyor. 3600 ek göstergeye ve sözleşmelilere ilişkin çalışmaların Mayıs'ta tamamlanması bekleniyor. Sonrasında ise EYT'liler ele alınacak. Yaş şartı nedeniyle emekli olamayan ancak sigorta primini yatıran vatandaşlar için yol haritası çizildi. Bu yol üzerinden gidilecek. İşte detaylar...
EYT yasası düzenlemesiyle ilgili yol haritası çizildi. Emeklilikte yaşa takılanlar için çözüm 6 adımda gelecek. İşte bu yol haritası hakkında detaylar ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun EYT hakkında son açıklamaları...
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu EYT açıklamasında, "Değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz'da memur ve emeklilere maaş artışı olacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınacak, EYT'li kardeşlerimizle ilgili ne yapacağımızı bu yıl açıklayacağız" ifadelerine yer verdi.
BAKAN BİLGİN'DEN EYT AÇIKLAMASI
Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada, "Emeklilik meselesi 3 şarta bağlanmış. 1 prim gün sayısını tamamlama, 2 yıl, 3'cüsü yaş. Üçüncü şık sorun. Yaş şartını yerine getirmemiş olanlarla ilgili sorun. Yaş da bu işin şartlarından biri denilen bir anayasa kararı var. Prim ödeyecek insan sayısı ile emekli olacak insan sayısı arasında bir oran var.