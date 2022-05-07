Bu yol üzerinden gidilecek! EYT’de son durum netleşti! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için çözüm haritası ortaya çıktı! Düğümler çözüldü işte o liste...

BAKAN BİLGİN'DEN EYT AÇIKLAMASI

Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada, "Emeklilik meselesi 3 şarta bağlanmış. 1 prim gün sayısını tamamlama, 2 yıl, 3'cüsü yaş. Üçüncü şık sorun. Yaş şartını yerine getirmemiş olanlarla ilgili sorun. Yaş da bu işin şartlarından biri denilen bir anayasa kararı var. Prim ödeyecek insan sayısı ile emekli olacak insan sayısı arasında bir oran var.