TOKİ ezber bozdu! Haziran veya Temmuz ayında... 81 ile SOSYAL KONUT müjdesi! 1 yıl il nüfusuna kayıtlı olma + en fazla 10.000 TL gelir şartı!

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURULARINDA SON DURUM! Ev almak isteyen ancak maddi durumu yetersiz olanlar için harekete geçildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan heyecanlandıran açıklama geldi. 81 ilde yapılacak. Projenin detaylarını ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyuracak. TOKİ 2022 sosyal konut başvuruları ne zaman? TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? soruları sosyal konut projesinden daire almak isteyenler tarafından son günlerde sıklıkla araştırılıyor. İşte Murat Kurum'un açıklamaları...