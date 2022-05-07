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Haberler Ekonomi TOKİ ezber bozdu! Haziran veya Temmuz ayında... 81 ile SOSYAL KONUT müjdesi! 1 yıl il nüfusuna kayıtlı olma + en fazla 10.000 TL gelir şartı!

TOKİ ezber bozdu! Haziran veya Temmuz ayında... 81 ile SOSYAL KONUT müjdesi! 1 yıl il nüfusuna kayıtlı olma + en fazla 10.000 TL gelir şartı!

Dar gelirli vatandaşlara TOKİ müjdesi! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıkladı. Haziran ve Temmuz ayları çok önemli! 2+1,3+1 daireler sosyal konut projesi kapsamında yeni sahiplerine teslim edilecek. Bakan Kurum, ''TOKİ müjdesini Cumhurbaşkanımız verecek. İnsanlarımız bu konutlara erişebilsin diye evi olmayanlara veriyoruz. Şehit ailelerimize, gazilerimize veriyoruz.'' dedi. Peki TOKİ sosyal konut müracaatı ne vakit 2022? Sosyal konut müracaatı nasıl yapılır, şartları neler?

07.05.2022 12:30 - Son Güncelleme: 07.05.2022 12:30
TOKİ ezber bozdu! Haziran veya Temmuz ayında... 81 ile SOSYAL KONUT müjdesi! 1 yıl il nüfusuna kayıtlı olma + en fazla 10.000 TL gelir şartı!

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURULARINDA SON DURUM! Ev almak isteyen ancak maddi durumu yetersiz olanlar için harekete geçildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan heyecanlandıran açıklama geldi. 81 ilde yapılacak. Projenin detaylarını ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyuracak. TOKİ 2022 sosyal konut başvuruları ne zaman? TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? soruları sosyal konut projesinden daire almak isteyenler tarafından son günlerde sıklıkla araştırılıyor. İşte Murat Kurum'un açıklamaları...

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TOKİ ezber bozdu! Haziran veya Temmuz ayında... 81 ile SOSYAL KONUT müjdesi! 1 yıl il nüfusuna kayıtlı olma + en fazla 10.000 TL gelir şartı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Mayıs ayının ilk bombasını patlattı. 2+1, 3+1 planlarında hazırlanan sosyal konutlar için müjdeli haber geldi. Bakan Kurum TOKİ sosyal konut projesi ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

TOKİ ezber bozdu! Haziran veya Temmuz ayında... 81 ile SOSYAL KONUT müjdesi! 1 yıl il nüfusuna kayıtlı olma + en fazla 10.000 TL gelir şartı!

81 il için sosyal konut müjsesi veren Bakan Kurum, ''Biz TOKİ'yle birlikte yakın zamanda sosyal konut hamlesini 81 ilimizde yapacağız.

TOKİ ezber bozdu! Haziran veya Temmuz ayında... 81 ile SOSYAL KONUT müjdesi! 1 yıl il nüfusuna kayıtlı olma + en fazla 10.000 TL gelir şartı!

Bu sene de Haziran veya Temmuz ayında TOKİ müjdesini Cumhurbaşkanımız verecek. İnsanlarımız bu konutlara erişebilsin diye evi olmayanlara veriyoruz.

TOKİ ezber bozdu! Haziran veya Temmuz ayında... 81 ile SOSYAL KONUT müjdesi! 1 yıl il nüfusuna kayıtlı olma + en fazla 10.000 TL gelir şartı!

Şehit ailelerimize, gazilerimize veriyoruz.'' ifadelerini kullandı. TOKİ başvuru tarihi için net bir açıklama söz konusu değilken gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelecek açıklamaya çevrildi.

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