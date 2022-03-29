SİGARAYA 4-6 TL ARASI ZAM GELECEK Mİ? Tarih belli oldu! 🚬 Nisan 2022 JTİ-BAT- Philip Morris son dakika zamlı güncel fiyat listesi! Marlboro, Parliament, Lark, Winston, Kent...

Vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren yoğun bir şekilde Sigara zammı var mı? Sigara fiyatları ne kadar? Sorularına yanıt arar oldu. Şimdi ise sosyal medyada bazı iddialar dolaşıyor ve sigara fiyatlarının yeniden zamlanacağına ilişkin bilgiler yayınlanıyor. Peki ne kadar zam geldi? İşte güncel sigara fiyatları listesi 2022!