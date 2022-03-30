Herkesi ev sahibi yapacak olan konut kredisi planı açıklandı! Ve netleşti! Faizsiz, aylık düşük taksitle ev alabileceksiniz!
Emlak Katılım Bankası 2022 senesinde da bilhassa dar gelirli aileleri ev sahibi yapmaya devam ediyor. Bir yandan anlaşmalı konut projeleri ile Türkiye çapında avantajlı konutların rahatlıkla satın alınmasını gerçekleştiren Emlak Katılım, düşük kâr oranları ile faizsiz sunmuş olduğu konut kredisi takviyeleri ile her bireyin kira öder gibi ev sahibi olmasına destek oluyor. Ayrıcalıklı oranlardan yararlanarak makul ödeme planıyla her bütçeye makul konut kredisi fırsatlarını anında tercih edebilirsiniz. Emlak Katılım'dan faizsiz 120 ay vade fırsatı ile konut kredisi fırsatı devam ediyor. İşte en herkesi konut sahibi yapacak kredi fırsatı
Gayrimenkul satışlarında yüksek fiyatlar nedeniyle ciddi bir düşüş görülmeye devam ediyor. Bu düşüşün önüne geçmek ve vatandaşların rahatça ev sahibi olmasını sağlamak için faizsiz olarak katılım bankacılığı ilkelerine uygun konut kredisi veren Emlak Katılım, aylık düşük taksit fırsatları ile en uygun geri ödeme planlarını sunuyor.
120 Ay Vadeyle Uygun Taksit Oranları!
Emlak Katılım Bankası 120 ay vade imkanı ile herkesin uygun düşük taksit oranları ile konut kredisi kullanmasını sağlamaktadır.
Konut satın almadan önce ödeme yöntemlerinizi de belirleyerek Yeni Konut Finansmanı veya Emlak Katılım'ın diğer avantajlı konut kredisi paketlerinden de yararlanarak en makul ödeme planından yararlanabilirsiniz.
Örnek bir hesaplama ile Emlak Katılım'ın avantajlı kredi seçeneklerinden yararlanmak için 100.000 TL kredide, 120 ay vade ve aylık 2.196,44 TL taksit avantajları ile finansman sağlanıyor.