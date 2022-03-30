Aylık 3.199 TL taksitle Sıfır ve ikinci el araç sahibi oluyorsunuz! Ayaklar yerden kesiliyor! Ziraat Bankası 100.000 TL veriyor!

Sıfır ve ikinci el araç fiyatları artamaya devam ediyor. Vatandaşlar ise en uygun taşıt kredileri ile araç sahibi olmak için bankalardan gelen son fırsatları değerlendirmeye başladı. En avantajlı oranlarla Ziraat Bankası'ndan kullandırılacak kredi ile vatandaşların dilediği aracı satın alması sağlanacak.