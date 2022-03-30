Aylık 3.199 TL taksitle Sıfır ve ikinci el araç sahibi oluyorsunuz! Ayaklar yerden kesiliyor! Ziraat Bankası 100.000 TL veriyor!
Otomobil sahibi olmak isteyenler makul finansman arayışına devam ediyor. Sektör temsilcilerinden gelen açıklamaların sonrasında piyasalarda sıfır km ve ikinci el otomobil fiyatlarının tekrardan yükseleceğine dair beklentilerin artmasının sonrasında, fiyatlar daha da artmadan fırsatları değerlendirmek isteyen vatandaşlar bankalara akın etmeye devam ediyor. Kamu bankalarının avantajlı oranlar ile sunmuş olduğu taşıt kredilerinden yararlanarak otomobil sahibi olmak isteyenler rahat bir ödeme planından yararlanabilecek. Peki, en makul taşıt kredisi oranları nasıl? İşte Ziraat Bankası taşıt kredisi fırsatı
Sıfır ve ikinci el araç fiyatları artamaya devam ediyor. Vatandaşlar ise en uygun taşıt kredileri ile araç sahibi olmak için bankalardan gelen son fırsatları değerlendirmeye başladı. En avantajlı oranlarla Ziraat Bankası'ndan kullandırılacak kredi ile vatandaşların dilediği aracı satın alması sağlanacak.
5 Yaşa Kadar İkinci El Araçlara Kredi Desteği!
Ziraat Bankası'ndan sıfır km ve ikinci el araçlar için kredi desteği sağlanmaya devam ediyor. 2022 yılında olağanüstü artan otomobil fiyatlarına karşın vatandaşların uygun finansman oranları ile kredi kullanmasını sağlamayı hedefleyen Ziraat, 5 yaşına kadar olan ikinci el araçlar için cazip oranlar üzerinden kredi verecek.
48 aya kadar vade imkanı ile ister 0 km ister 2. el taşıt kredilerinde araç sahibi olmak isteyenlerin Ziraat Bankası'ndan uygun taşıt kredisi kullanması mümkün hale getirilmiştir. Hafif ticari araçların da kredi kapsamında yer aldığı belirtilmiştir.
100 Bin TL Taşıt Kredisi Hesaplama
Ziraat Bankası Taşıt Ürün Paketi kapsamında, BDDK tarafından yapılan yeni düzenleme ile çok daha cazip limitler ve vade imkanı ile finansman sağlanmaktadır.