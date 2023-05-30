Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Sigaraya 3 TL zam mı gelecek? 6 Haziran'da sigaraya zam var mı? Güncel sigara FİYAT LİSTESİ! En ucuz ve en pahalı sigara ne kadar, kaç TL oldu?

Sigaraya 3 TL zam mı gelecek? 6 Haziran'da sigaraya zam var mı? Güncel sigara FİYAT LİSTESİ! En ucuz ve en pahalı sigara ne kadar, kaç TL oldu?

Sigaraya zam var mı gelecek mi sorusu araştırılıyor. Sigara kullanıcıları bu noktada en ucuz ve en pahalı sigara fiyatını merak ediyor. İşte güncel sigara fiyatları ve sigaraya zam iddiaları hakkında bilgiler...

30.05.2023 17:19 - Son Güncelleme: 30.05.2023 17:20
Sigaraya 10 TL zam mı gelecek? 6 Haziran’da sigaraya zam var mı? Güncel sigara FİYAT LİSTESİ! En ucuz ve en pahalı sigara ne kadar, kaç TL oldu?

Sigaraya zam geleceğine yönelik iddialar sonrası internet arama motorlarında ''Sigaraya 10 TL zam mı gelecek? 6 Haziran'da sigaraya zam var mı? En ucuz ve en pahalı sigara ne kadar, kaç TL oldu?'' soruları araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sigaraya 10 TL zam mı gelecek? 6 Haziran’da sigaraya zam var mı? Güncel sigara FİYAT LİSTESİ! En ucuz ve en pahalı sigara ne kadar, kaç TL oldu?

SİGARAYA ZAM VAR MI, GELECEK Mİ?

Sigaraya zam duyurusu bulunmuyor. Son olarak sigaraya 5 Ocak'ta 4 TL zam gelmişti.

Sigaraya 10 TL zam mı gelecek? 6 Haziran’da sigaraya zam var mı? Güncel sigara FİYAT LİSTESİ! En ucuz ve en pahalı sigara ne kadar, kaç TL oldu?

Zam sonrası 32'TL'ye satılan satılan bir sigara paketi 36 TL'ye ulaşmıştı. En düşük sigara paketinin fiyatı 23 TL olurken en pahalı sigara fiyatı 40 TL'yi bulmuştu.

Sigaraya 10 TL zam mı gelecek? 6 Haziran’da sigaraya zam var mı? Güncel sigara FİYAT LİSTESİ! En ucuz ve en pahalı sigara ne kadar, kaç TL oldu?

Daha sonra yeni yılla birlikte zamlanan bazı sigaralarda 1 TL indirime gidildi. Böylece grubun en ucuz sigarası 32, en pahalı sigarası ise 35 TL oldu.

Sigaraya 10 TL zam mı gelecek? 6 Haziran’da sigaraya zam var mı? Güncel sigara FİYAT LİSTESİ! En ucuz ve en pahalı sigara ne kadar, kaç TL oldu?

Sigaraya yeni bir zammın daha gelebileceği öne sürüldü. İddiaya göre en düşük paket sigara fiyatı 33 TL'den 36 TL'ye yükselecek.

SON DAKİKA