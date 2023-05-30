Sigaraya 3 TL zam mı gelecek? 6 Haziran'da sigaraya zam var mı? Güncel sigara FİYAT LİSTESİ! En ucuz ve en pahalı sigara ne kadar, kaç TL oldu?
Sigaraya zam var mı gelecek mi sorusu araştırılıyor. Sigara kullanıcıları bu noktada en ucuz ve en pahalı sigara fiyatını merak ediyor. İşte güncel sigara fiyatları ve sigaraya zam iddiaları hakkında bilgiler...
30.05.2023 17:19 - Son Güncelleme: 30.05.2023 17:20
Sigaraya zam geleceğine yönelik iddialar sonrası internet arama motorlarında ''Sigaraya 10 TL zam mı gelecek? 6 Haziran'da sigaraya zam var mı? En ucuz ve en pahalı sigara ne kadar, kaç TL oldu?'' soruları araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...
SİGARAYA ZAM VAR MI, GELECEK Mİ?
Sigaraya zam duyurusu bulunmuyor. Son olarak sigaraya 5 Ocak'ta 4 TL zam gelmişti.