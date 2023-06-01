2+1 3+1 satılık 945 adet sıfır daire için düğmeye basıldı! TOKİ'den İstanbul ve Tuzla için yeni proje geldi! Anında teslim, 600 takvim gününde...
TOKİ'nin konut kampanyalarıyla ilgili en son duyurular yakından takip ediliyor. TOKİ, her yıl binlerce kişiyi düşük peşinat, uygun taksitler ve uzun vade seçenekleriyle ev sahibi yapma amacıyla yeni projelerini duyurdu. Ayrıca, çekilişsiz ve kurasız ev sahibi olmak isteyenler için de yeni açıklamalar yapıldı. İşte İstanbul ve Tuzla için yeni proje detayları...
01.06.2023 11:46 - Son Güncelleme: 01.06.2023 11:52
Yatırımlarına son sürat devam eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, İstanbul ve Tuzla'da toplam 945 konutluk yeni proje inşa edecek. İstanbulluların ve Tuzla'da yaşayanların yüzünü güldüren projenin ihalesi için geri sayım sona erdi. İşte konu hakkında merak edilen bilgiler...