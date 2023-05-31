31 Mayıs, 1-2-3-4-5-6 Haziran ŞOK aktüel ürünleri! Sineksavar, vantilatör... ŞOK KATALOG! Bu hafta ŞOK’ta neler var?

ŞOK'ta bu haftanın indirimli ürünleri görücüye çıktı. ŞOK marketleri yayımladığı 30-31 Mayıs, 1-2-3-4-5-6 Haziran 2023 aktüel ürünler kataloğuyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Yaz geldi milyonlarca kişi evini boyamak için hazırlık yapıyor. ŞOK'ta çeşit çeşit boyalar satışa girdi. Bu hafta, Sineksavar, vantilatör, duvar boyası ve çeyizlik ürünlerde indirim uygulandı. Özellikle çeyiz hazırlığı yapanlar ve evini yenilemek isteyenler için oldukça cazip fırsatlar sunuldu. İşyr ŞOK güncel aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...