31 Mayıs, 1-2-3-4-5-6 Haziran ŞOK aktüel ürünleri! Sineksavar, vantilatör... ŞOK KATALOG! Bu hafta ŞOK'ta neler var?
ŞOK marketine bu hafta yeni indirimli ürünler geldi ve fiyat listesi açıklandı. 100'den fazla üründe indirim uygulanmaktadır. Şimdi göz atalım, bu hafta ŞOK'ta neler var? İndirimli ürünler arasında gıda, temizlik ürünleri, kişisel bakım ve daha birçok kategoride ürün bulunuyor. Taze meyve ve sebzelerden, et ve süt ürünlerine, atıştırmalıklardan, içecek ve unlu mamullere kadar geniş bir yelpazede indirimli ürünler mevcut. Ayrıca temizlik ürünleri ve kişisel bakım ürünlerinde de cazip fırsatlar mevcut. Deterjanlar, sabunlar, şampuanlar, diş macunları ve daha fazlası indirimli fiyatlarla raflarda yerini almış durumda.
31.05.2023 09:18 - Son Güncelleme: 31.05.2023 09:18
ŞOK'ta bu haftanın indirimli ürünleri görücüye çıktı. ŞOK marketleri yayımladığı 30-31 Mayıs, 1-2-3-4-5-6 Haziran 2023 aktüel ürünler kataloğuyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Yaz geldi milyonlarca kişi evini boyamak için hazırlık yapıyor. ŞOK'ta çeşit çeşit boyalar satışa girdi. Bu hafta, Sineksavar, vantilatör, duvar boyası ve çeyizlik ürünlerde indirim uygulandı. Özellikle çeyiz hazırlığı yapanlar ve evini yenilemek isteyenler için oldukça cazip fırsatlar sunuldu. İşyr ŞOK güncel aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...