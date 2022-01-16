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Haberler Ekonomi Sıfır ve ikinci el araç alacaklar bakmadan geçmeyin! Taşıt finansmanı başvurunuzu yapmayı unutmayın! Ziraat, Vakıf Katılım…

Sıfır ve ikinci el araç alacaklar bakmadan geçmeyin! Taşıt finansmanı başvurunuzu yapmayı unutmayın! Ziraat, Vakıf Katılım…

Araba alma hayali ile yanıp tutuşan vatandaşlar yıllarca yaptıkları birikimin yanında bir de finansman bularak bütçelerini zorlamadan ödeme yapmak istiyor. Sıfır ve ikinci el araç alacaklar için özel fırsatlar sunan bankalardan taşıt finansmanı başvurunuzu yapabilirsiniz. Peki taşıt finansmanı nedir, başvuru şartları nelerdir, başvurular nereden ve nasıl yapılıyor. 0 km ve ikinci el araçlar için sağlanan en düşük ve en yüksek vade oranları, nihai fatura kasko değeri hakkında merak edilenler haberimizin içeriğinde yer alıyor.

16.01.2022 21:35 - Son Güncelleme: 16.01.2022 21:35
Sıfır ve ikinci el araç alacaklar bakmadan geçmeyin! Taşıt finansmanı başvurunuzu yapmayı unutmayın! Ziraat, Vakıf Katılım…

0 km ya da ikinci el araç alacakların ortak noktası birikimlerine ekleyecek oldukları taşıt finansmanları oluyor başvuruların nasıl yapıldığı, şartların neler olduğuna ilişkin bilgiler merak ediliyor. Tek tek bankaları gezmenize gerek kalmadan taşıt finansmanı başvurularına ilişkin tüm bilgileri sizler için derledik. Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Albaraka, KuveytTürk banklarının taşıt finansmanı vadeleri ve diğer tüm detayları inceleyebilirsiniz.

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Sıfır ve ikinci el araç alacaklar bakmadan geçmeyin! Taşıt finansmanı başvurunuzu yapmayı unutmayın! Ziraat, Vakıf Katılım…

VAKIF KATILIM TAŞIT FİNANSMANI

Vakıf Katılım tarafından sunulan taşıt finansmanı desteği ile 0 km ya da ikinci el otomobil alımlarınızı uygun kâr payı oranlarımız ile gerçekleştirebilirsiniz.

Özellikler ;
48 aya kadar vade imkanı
5 yaşa kadar ikinci el araç finansmanı
%30'dan başlayan peşinat oranları

Sıfır ve ikinci el araç alacaklar bakmadan geçmeyin! Taşıt finansmanı başvurunuzu yapmayı unutmayın! Ziraat, Vakıf Katılım…
Nihai Fatura / Kasko Değeri Maksimum Finansman Oranı Azami Oran (Ay)
0 TL - 120.000 TL 70% 48
120.001 TL - 300.000 TL 50% 36
300.001 TL - 750.000 TL 30% 24
750.001 TL - 1.500.000 TL 20% 12
1.500.000 TL ve üzeri 0% 0
Not: Sıfır araçlarda nihai fatura değeri , ikinci el araçlarda ise kasko değeri dikkate alınır.
Sıfır ve ikinci el araç alacaklar bakmadan geçmeyin! Taşıt finansmanı başvurunuzu yapmayı unutmayın! Ziraat, Vakıf Katılım…

Gerekli Belgeler ;
Başvuru formu
Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi
Kişinin çalışma durumuna göre gelir belgesi
Sıfır araç için Finansmana konu aracın proforma faturası / 2.el araç için aracın ruhsat fotokopisi
Gerekirse azami iki ay öncesine ait müşteri adına kayıtlı sabit telefon, elektrik, su veya doğalgaz faturalarından herhangi birisinin fotokopisi
Gerekli görülmesi hâlinde kefiller için istenecek belgeler

Sıfır ve ikinci el araç alacaklar bakmadan geçmeyin! Taşıt finansmanı başvurunuzu yapmayı unutmayın! Ziraat, Vakıf Katılım…
Sıfır ve 2. el Taşıt Finansmanı Örnek Maliyet Tablosu ;
Finansman Tutarı Vade Kâr Oranı Tahsis Ücreti Yıllık Maliyet Oranı
25.000 TL 12 Ay %1,69 125₺ %28,4716
25.000 TL 24 Ay %1,69 125₺ %27,9082
25.000 TL 36 Ay %1,69 125₺ %27,7121
25.000 TL 48 Ay %1,69 125₺ %27,6134

Tahsis Ücreti finansman tutarının %0,5'idir. (BSMV Hariç) Sigorta bedeli yıllık maliyet hesaplamalarına dahil edilmemektedir. Banka finansman başvurularını serbestçe değerlendirme, kefil ve ek belge isteme, uygun görmediği başvuruları onaylamama hakkına sahiptir. Gerçek Kişi kullanımlarda KKDF muafiyeti söz konusu değildir.
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