Sıfır ve ikinci el araç alacaklar bakmadan geçmeyin! Taşıt finansmanı başvurunuzu yapmayı unutmayın! Ziraat, Vakıf Katılım…

0 km ya da ikinci el araç alacakların ortak noktası birikimlerine ekleyecek oldukları taşıt finansmanları oluyor başvuruların nasıl yapıldığı, şartların neler olduğuna ilişkin bilgiler merak ediliyor. Tek tek bankaları gezmenize gerek kalmadan taşıt finansmanı başvurularına ilişkin tüm bilgileri sizler için derledik. Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Albaraka, KuveytTürk banklarının taşıt finansmanı vadeleri ve diğer tüm detayları inceleyebilirsiniz.