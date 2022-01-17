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Tüketiciye tek tıkla çözüm! Hakkınızı arayın mağdur olmayın... Uyuşmazlık, hakem heyeti, tüketici hakları...

Aldığınız ürün veya hizmetten zarara mı uğradınız. Uyuşmazlık 15 bin 430 liranın altındaysa hakem heyetine başvurabilirsiniz. Başvuru internetten yapılıyor, üstelik ücretsiz.

Çığıl Ön Yener
17.01.2022 06:59 - Son Güncelleme: 17.01.2022 06:59
Tüketiciye tek tıkla çözüm! Hakkınızı arayın mağdur olmayın... Uyuşmazlık, hakem heyeti, tüketici hakları...

Tüketici satın aldığı ayıplı mal, hizmet almadığı tatil, abonelik sözleşmelerinden doğan mağduriyet gibi haksızlıklar karşısında çaresiz değil.

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Tüketiciye tek tıkla çözüm! Hakkınızı arayın mağdur olmayın... Uyuşmazlık, hakem heyeti, tüketici hakları...

Şikayette bulunarak firma hakkında işlem başlatmak dışında, tüketici hakem heyetleri aracılığıyla oluşan zararı tazmin edebiliyor.

Tüketiciye tek tıkla çözüm! Hakkınızı arayın mağdur olmayın... Uyuşmazlık, hakem heyeti, tüketici hakları...

Heyetlere ulaşmak ve işlemleri başlatmak oldukça kolay, süreç de ücretsiz.

Tüketiciye tek tıkla çözüm! Hakkınızı arayın mağdur olmayın... Uyuşmazlık, hakem heyeti, tüketici hakları...

Üstelik hakem heyetlerinin görev alanına giren parasal uyuşmazlık sınırı yükseldi.

Tüketiciye tek tıkla çözüm! Hakkınızı arayın mağdur olmayın... Uyuşmazlık, hakem heyeti, tüketici hakları...

Bu yıl 15 bin 430 liranın altındaki uyuşmazlıklarda hakem heyetine başvurulabilecek.

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