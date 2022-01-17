Tüketiciye tek tıkla çözüm! Hakkınızı arayın mağdur olmayın... Uyuşmazlık, hakem heyeti, tüketici hakları...

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17.01.2022 06:59
- Son Güncelleme: 17.01.2022 06:59
Tüketici satın aldığı ayıplı mal, hizmet almadığı tatil, abonelik sözleşmelerinden doğan mağduriyet gibi haksızlıklar karşısında çaresiz değil.
Şikayette bulunarak firma hakkında işlem başlatmak dışında, tüketici hakem heyetleri aracılığıyla oluşan zararı tazmin edebiliyor.