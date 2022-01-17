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Yaş koşulunu sağlamış primi yetmeyen vatandaşları ilgilendiriyor! SGK’dan toplu para müjdesi! Başvuranların hesaplarına yatıyor!

Emekli olmanın hayalini kuran vatandaşlar uzun yıllar boyunca Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) her ay prim ödemesi yapıyor ve diğer şartları da yerine getirilmesi durumunda emeklilik hakkını elde ediyor. Yaş koşulunu sağlamış fakat primi yetmeyen vatandaşlar için ise SGK tarafından toplu prim ödemesi yapılıyor ve bunu duyan vatandaşlar detayları merak ederek yoğun bir şekilde araştırıyor. Toplu prim iadesi ödemesi yapılan kişilerin taşıması gereken şartlar nelerdir? İşte ayrıntılar!

17.01.2022 11:09 - Son Güncelleme: 17.01.2022 11:09
SGK’dan toplu para müjdesi! Yaş koşulunu sağlamış primi yetmeyen vatandaşları ilgilendiriyor! Başvuranların hesaplarına yatıyor!

SGK'dan toplu para müjdesi vatandaşları heyecanlandırdı ve konuyla ilgili bilgiler de yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Emekli olma yolunda yaş koşulunu sağlamış fakat primi yetmeyen vatandaşları yakından ilgilendiriyor ve toplu prim ödemesinden yararlanmak isteyenlerin belli başlı kriterleri taşıyor olması gerekiyor. Sosgal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yazılı olarak başvurmak için gerekli şartların neler olduğunu haberimizden derledik. Toplu prim ödemesi başvurusu onaylanan vatandaşların hesaplarına nakit para olarak yatırılıyor. İşte ayrıntılar!

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SGK’dan toplu para müjdesi! Yaş koşulunu sağlamış primi yetmeyen vatandaşları ilgilendiriyor! Başvuranların hesaplarına yatıyor!

Yaşlılık nedeniyle çalışamayan kişilerin gelir kapısı olan emeklilik maaşı hak sahiplerine derli toplu olarak ödenir. Öncelik ile SGK'dan toplu para alacak vatandaşların bilmeleri gereken ilk koşul, bu ödemeler her prim yatıran vatandaşa istedikleri vakit oluşturulan bir ödeme değil.

SGK’dan toplu para müjdesi! Yaş koşulunu sağlamış primi yetmeyen vatandaşları ilgilendiriyor! Başvuranların hesaplarına yatıyor!

Prim iadesi düzenlemesi ve 5510 Sayılı Kanuna göre; bu ödemeler yaş koşulunu sağlamış fakat primi emekli olmaya yetmeyen vatandaşlara yapılır. Mevzuatta yer alan düzenlemede yer alan yaş koşuluna göre kadınların 58, erkeklerin 60 yaşında olması koşulu bulunuyor.

SGK’dan toplu para müjdesi! Yaş koşulunu sağlamış primi yetmeyen vatandaşları ilgilendiriyor! Başvuranların hesaplarına yatıyor!

TOPLU ÖDEME ALMAK İÇİN GEREKLİ OLAN KOŞULLAR NELERDİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesine bağlı olarak hizmet akdine tabi olan 4A (SSK), kendi hesabına ve namına bağlı olan 4B (BAĞ-KUR) ile 1 Ekim 2008 ardından memuriyete başlayan 4C (Emekli Sandığı) sigortalılık statüsündeki kişilerin toplu ödeme almasına izin verilir.

SGK’dan toplu para müjdesi! Yaş koşulunu sağlamış primi yetmeyen vatandaşları ilgilendiriyor! Başvuranların hesaplarına yatıyor!

Bu bireylerin rastgele bir amaçla işte ayrılması, iş konumunu kapatması ve yaşlılık aylığı bağlanması amacıyla lüzumlu yaş şartını yerine getirmesine karşın emeklilik hakkını elde edememesi durumunda SGK'dan prim iadesi yapılır.

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