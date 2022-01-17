Yaş koşulunu sağlamış primi yetmeyen vatandaşları ilgilendiriyor! SGK’dan toplu para müjdesi! Başvuranların hesaplarına yatıyor!
Emekli olmanın hayalini kuran vatandaşlar uzun yıllar boyunca Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) her ay prim ödemesi yapıyor ve diğer şartları da yerine getirilmesi durumunda emeklilik hakkını elde ediyor. Yaş koşulunu sağlamış fakat primi yetmeyen vatandaşlar için ise SGK tarafından toplu prim ödemesi yapılıyor ve bunu duyan vatandaşlar detayları merak ederek yoğun bir şekilde araştırıyor. Toplu prim iadesi ödemesi yapılan kişilerin taşıması gereken şartlar nelerdir? İşte ayrıntılar!
SGK'dan toplu para müjdesi vatandaşları heyecanlandırdı ve konuyla ilgili bilgiler de yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Emekli olma yolunda yaş koşulunu sağlamış fakat primi yetmeyen vatandaşları yakından ilgilendiriyor ve toplu prim ödemesinden yararlanmak isteyenlerin belli başlı kriterleri taşıyor olması gerekiyor. Sosgal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yazılı olarak başvurmak için gerekli şartların neler olduğunu haberimizden derledik. Toplu prim ödemesi başvurusu onaylanan vatandaşların hesaplarına nakit para olarak yatırılıyor. İşte ayrıntılar!
TOPLU ÖDEME ALMAK İÇİN GEREKLİ OLAN KOŞULLAR NELERDİR?
Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesine bağlı olarak hizmet akdine tabi olan 4A (SSK), kendi hesabına ve namına bağlı olan 4B (BAĞ-KUR) ile 1 Ekim 2008 ardından memuriyete başlayan 4C (Emekli Sandığı) sigortalılık statüsündeki kişilerin toplu ödeme almasına izin verilir.