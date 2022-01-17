Yaş koşulunu sağlamış primi yetmeyen vatandaşları ilgilendiriyor! SGK’dan toplu para müjdesi! Başvuranların hesaplarına yatıyor!

SGK'dan toplu para müjdesi vatandaşları heyecanlandırdı ve konuyla ilgili bilgiler de yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Emekli olma yolunda yaş koşulunu sağlamış fakat primi yetmeyen vatandaşları yakından ilgilendiriyor ve toplu prim ödemesinden yararlanmak isteyenlerin belli başlı kriterleri taşıyor olması gerekiyor. Sosgal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yazılı olarak başvurmak için gerekli şartların neler olduğunu haberimizden derledik. Toplu prim ödemesi başvurusu onaylanan vatandaşların hesaplarına nakit para olarak yatırılıyor. İşte ayrıntılar!