Sıfır otomobilde 0,99 müjdesi revaçta! Kampanyalar alev atıyor birden değişecek! Renault, Opel, Dacia, Citroen...
Sıfır otomobil kampanyalarında bu ay özellikle Fiat, Citroen, Renault, Opel, Dacia araba markalarındaki kampanyalar ön plana çıktı. Bu ay pek çok otomobil markasının sunduğu kampanyalarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bu nedenle sıfır otomobil fiyat listesi sık sık araştırdığı konulardan birisi olarak ön planda yer aldı. Citroen, Dacia, Fiat Renault, Opel gibi pek çok otomobil markası yeni fiyat listesini ve kampanyalarını tek tek açıkladı. Yaz mevsimi öncesinde araba sahibi olmak isteyenlere mayıs ayı boyunca kampanyalar sunuluyor. Bu kapsamda markaların duyurduğu son fiyat listesini ve güncel kampanyaları sizin için tek tek derledik.
Sıfır otomobilde 0,99 müjdesi revaçta! Kampanyalar alev atıyor birden değişecek! Otomobil markaları her aya özel kampanyalarını internet siteleri üzerinden paylaşıyor. Markalar, mayıs ayına özel güncel fiyat listelerini ve indirim kampanyalarını tek tek açıkladı. Mercek altına alınan fiyatlarda mayıs ayına özel kampanyalar dikkat çekiyor. Mayıs ayının ortalarında birlikte otomobil markaları sıfır araba fiyat listesini baştan aşağı yenilendi. Bu bağlamda da yeni kampanyalar vatandaşlara duyuruldu. Bazı markalar kampanyalı fırsatlar sunarken bazıları ise fiyat artışına gitti. 5 markadan araba alacaklara müjdeli haber geldi. Markaların duyurduğu yeni kampanyalar ay sonu gündemde yer aldı.