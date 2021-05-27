Sıfır otomobilde 0,99 müjdesi revaçta! Kampanyalar alev atıyor birden değişecek! Renault, Opel, Dacia, Citroen...

Sıfır otomobil kampanyalarında bu ay özellikle Fiat, Citroen, Renault, Opel, Dacia araba markalarındaki kampanyalar ön plana çıktı. Bu ay pek çok otomobil markasının sunduğu kampanyalarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bu nedenle sıfır otomobil fiyat listesi sık sık araştırdığı konulardan birisi olarak ön planda yer aldı. Citroen, Dacia, Fiat Renault, Opel gibi pek çok otomobil markası yeni fiyat listesini ve kampanyalarını tek tek açıkladı. Yaz mevsimi öncesinde araba sahibi olmak isteyenlere mayıs ayı boyunca kampanyalar sunuluyor. Bu kapsamda markaların duyurduğu son fiyat listesini ve güncel kampanyaları sizin için tek tek derledik.

27.05.2021 07:20 - Son Güncelleme: 27.05.2021 07:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





