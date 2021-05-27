Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Borcun yüzde 90’ı siliniyor! GSS ve sosyal güvenlik prim borçları yapılandırma kapsamında mı?
Vergi, prim, trafik cezası gibi kamuya olan borçlara yeni yapılandırma imkanı için yasa teklifi verildi. Bağ-Kur'lusundan işçi statüsünde çalışana, isteğe bağlı sigortası olanlardan genel sağlık sigortası kapsamında prim borcu olanlara kadar birçok kesimin sosyal güvenlik borçları yeniden yapılandırılacak. Peki GSS ve sosyal güvenlik prim borçları yapılandırma kapsamında mı? Kimler borç yapılandırmadan yararlanabilecek? İşte detaylar…
27.05.2021 08:28
- Son Güncelleme: 27.05.2021 08:28
Hürriyet'te yer alan habere göre, Yapılandırma imkanından, sigorta prim borcu olan 1.5 milyona yakın kişi yararlanmıştı. Şimdi ise Meclis'e prim borçlarının yapılandırılmasına imkan tanınan yeni bir kanun teklifi sunuldu. Bağ-Kur'lusundan işçi statüsünde çalışana, isteğe bağlı sigortası olanlardan genel sağlık sigortası kapsamında prim borcu olanlara kadar birçok kesimin sosyal güvenlik borçları yeniden yapılandırılacak.
Böylece hem daha önceki yasadan yararlanamayanlar hem de önceki yasadan yararlanıp da borçlarını yapılandırmak için başvuran, ancak salgın nedeniyle borçlarını ödeyemeyenlere yeni bir imkan daha tanınmış olacak. Peki, yapılandırma kapsamına hangi borçlar giriyor ve kimler, nasıl borçlarını yapılandıracak?