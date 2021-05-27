Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Borcun yüzde 90’ı siliniyor! GSS ve sosyal güvenlik prim borçları yapılandırma kapsamında mı?

Böylece hem daha önceki yasadan yararlanamayanlar hem de önceki yasadan yararlanıp da borçlarını yapılandırmak için başvuran, ancak salgın nedeniyle borçlarını ödeyemeyenlere yeni bir imkan daha tanınmış olacak. Peki, yapılandırma kapsamına hangi borçlar giriyor ve kimler, nasıl borçlarını yapılandıracak?