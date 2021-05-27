Hibe destekleri ne zaman yatacak? Hibe desteği başvuruları nasıl yapılır? T.C. kimlik no ile başvuru sonucu sorgulama!
Gündemde yüzbinlerce kişi Hibe destekleri ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırıyor. Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen esnaf vatandaşlar içn destekler gelmeye devam ediyor ve Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan esnafa 3 bin ve 5 bin TL hibe desteği verileceğini müjdelemişti ve herkes heyecanla detayları araştırır oldu. Peki Hibe desteği başvuruları nasıl yapılır? T.C. kimlik no ile başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar…
Gündemde yüzbinlerce kişi Hibe destekleri ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırıyor. Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen esnaf vatandaşlar içn destekler gelmeye devam ediyor ve Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan esnafa 3 bin ve 5 bin TL hibe desteği verileceğini müjdelemişti ve herkes heyecanla detayları araştırır oldu. Peki Hibe desteği başvuruları nasıl yapılır? T.C. kimlik no ile başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar…
Hibe destekleri ne zaman yatacak? Hibe desteği başvuruları nasıl yapılır? T.C. kimlik no ile başvuru sonucu sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Peki rahat bir nefes aldıran esnafa verilen bu destekten hangi meslekler yararlanabiliyor, şartlar neler? 3 bin ve 5 bin TL esnafa hibe desteğine ilişkin merak edilen tüm bilgiler haberimizin içeriğinde yer alıyor.
3 BİN TL ESNAF HİBE DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?
İkinci gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, terziler, berberler, taksici, minibüsçü, otobüsçü ve pazarcıların da dahil olduğu bu gruptaki vatandaşlara bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi yapılacaktır.
HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
30 günlük süreçte çevrim içi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için, başvurular TC kimlik numarasının son hanesine göre alınacak.
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