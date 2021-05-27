Hibe destekleri ne zaman yatacak? Hibe desteği başvuruları nasıl yapılır? T.C. kimlik no ile başvuru sonucu sorgulama!

Gündemde yüzbinlerce kişi Hibe destekleri ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırıyor. Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen esnaf vatandaşlar içn destekler gelmeye devam ediyor ve Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan esnafa 3 bin ve 5 bin TL hibe desteği verileceğini müjdelemişti ve herkes heyecanla detayları araştırır oldu. Peki Hibe desteği başvuruları nasıl yapılır? T.C. kimlik no ile başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar…