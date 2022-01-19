Sıfır otomobil alacaklar yaşadı! Bunu duyan inanamıyor! Ödemelerde 6 ay erteleme imkanı! Hyundai’den bütçeye dost kampanya…

Sıfır araba almanın hayalini kuranlar özellikle de tercihlerini Hyundai'den yana kullanmak isteyenler bu habere çok sevinecek. 2022 yılının başlamasıyla birlikte otomobil kampanyaları da güncellendi ve cazip fırsatlar sunuluyor. Bunlardan biri de Hyundai'nin şimdi al 6 ay sonra öde kampanyası oluyor ve belirlenen modellerinde uygulanıyor. Hyundai'den bütçeye dost kampanya yoğun ilgi görmeye başladı ve 6 ay erteleme imkanının olması oldukça dikkat çekti. İşte güncel Hyundai fiyatları!