2022 Ocak ayı vasıflı, vasıfsız, kadrolu, sözleşmeli kamu personel ilanları yayında! Her ilde 8 bin 121 işçi alımı yapılacak! Bekçi, zabıta...
Her ilde 8 bin 121 işçi alımı yapılacak! 2022 Ocak ayı vasıflı, vasıfsız, kadrolu, sözleşmeli kamu personel ilanları yayında! Bekçi, zabıta... Kamuda 8 bini aşkın kamu personeli aranıyor. Paylaşılan ilan yeni iş arayan veya işsiz olanları oldukça heyecanlandırdı. Söz konusu başvuruda bulunacak kişiler için müracaat tarihleri belli oldu. Adaylar, hem kadrolu hem de sözleşmeli personel alım ilanları hakkında detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilir. İşte 2022 Ocak ayı güncel kamu personel alımı ilanları ve kadrolar!
2022 Ocak ayı için kamu personeli alımları büyük bir merakla takip ediliyor. Yüzlerce kamu kurumu tarafından yeni ilanlar paylaşıldı. Hem kadrolu ve hem de sözleşmeli personel alımı yapılıyor. Bu ilanlarda ofis personelinden zabıtaya, psikologdan öğretim üyesine kadar farklı kadrolara 7 bini aşkın işçi alımı yapılıyor. Bu kapsamda müracaatlar alınmaya başlandı. Açılan yeni ilanlar Türkiye İş Kurumu (İşkur) ve kamu ilanlarının paylaşıldığı 'kamuilan.ailevecalisma.gov.tr' üzerinden takip ediliyor. İşte 2022 Ocak ayı güncel kamu personel alımı ilanları ve kadrolar!
Devlet yeni yılda Türkiye genelinde iş imkanları sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda yüzlerce kamu kurumu ve üniversitede hem kadrolu memur hem de sözleşmeli personel alımıyla ilgili ilanlar yayınlandı.