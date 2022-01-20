2022 Ocak ayı vasıflı, vasıfsız, kadrolu, sözleşmeli kamu personel ilanları yayında! Her ilde 8 bin 121 işçi alımı yapılacak! Bekçi, zabıta...

2022 Ocak ayı için kamu personeli alımları büyük bir merakla takip ediliyor. Yüzlerce kamu kurumu tarafından yeni ilanlar paylaşıldı. Hem kadrolu ve hem de sözleşmeli personel alımı yapılıyor. Bu ilanlarda ofis personelinden zabıtaya, psikologdan öğretim üyesine kadar farklı kadrolara 7 bini aşkın işçi alımı yapılıyor. Bu kapsamda müracaatlar alınmaya başlandı. Açılan yeni ilanlar Türkiye İş Kurumu (İşkur) ve kamu ilanlarının paylaşıldığı 'kamuilan.ailevecalisma.gov.tr' üzerinden takip ediliyor. İşte 2022 Ocak ayı güncel kamu personel alımı ilanları ve kadrolar!