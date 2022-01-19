Baltayı taşa vurmayın! %0,99, %1,44, %1,63, %1,65 ve %2,01 oranlarıyla sıfır ve ikinci el araba için 48 ay vadeyle otomobil alabilirsiniz!
TCMB faiz indirimlerine karşın bankaların ticari, konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinde faiz oranları yükselmeye devam ediyor. Son bilgilere göre taşıt kredileri senelik yüzde 34 seviyesine yükselmiş durumda. Otomobil fiyatlarının da yükselmesinin sonrasında araba satın alabilmek isteyen vatandaşlar çoğalan fiyat ve kredi maliyetleri nedeniyle bu hayallerinden vaz geçtirler. Yaşanan bu kriz sonrasında ise otomobil satışlarının geride bıraktığımız seneye oranla ciddi bir düşüş yaşadığı ifade ediliyor. Bankaların taşıt kredilerinin yanı sıra konutta %33, ticari kredilerde ise %46'ya varan senelik faiz oranları ilgi çekiyor. İşte taşıt kredilerinde faiz oranları daha da yükselmeden en makul taşıt kredisi bulabileceğiniz bankalar.
Vakıfbank Taşıt Kredisi
Vakıfbank 0 km ve 2. el taşıt satın alımları amacıyla en makul kredi fırsatlarını bir vakit daha sunmaya devam edecek. Uygun faiz oranları ve ödeme seçenekleri ile kredi talep edecek vatandaşlara hayallerindeki araca kavuşması amacıyla Vakıfbank doğrultusundan makul krediler tahsis ediliyor.
48 ay vade seçeneği, 3 ay erteleme olanağı ve %1,59'dan başlayan aylık faiz oranları ile en makul taşıt kredisini 0 km ya da 2. el vasıta satın alımlarında Vakıfbank üzerinden kullanabilirsiniz.
ING Bank Taşıt Kredisi
ING Bank 8 yaşa kadar 2. el vasıtalarda geçerli olmak üzere 3 - 6 ay vade amacıyla %0,99, 9 - 48 ay vade amacıyla %1,44'ten başlayan cazip faiz oranları ile kredi sunmaya devam ediyor.
Kefil şartının da ikinci el vasıta kredisi amacıyla aranmadığı kampanya ile ek faiz indiriminden yararlanmak isteyen yurttaşların ING Bank vasıtasıyla kaskolarını yaptırmaları yeterlidir.
Öte yandan sıfır km vasıtalar amacıyla %2,24 faiz oranları uygulanmaktadır. ING müşterilerine özel ek faiz indirimi seçenekleri sıfır km vasıta kredileri amacıyla sunulmaya devam ediyor.