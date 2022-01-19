Baltayı taşa vurmayın! %0,99, %1,44, %1,63, %1,65 ve %2,01 oranlarıyla sıfır ve ikinci el araba için 48 ay vadeyle otomobil alabilirsiniz!

Vakıfbank Taşıt Kredisi

Vakıfbank 0 km ve 2. el taşıt satın alımları amacıyla en makul kredi fırsatlarını bir vakit daha sunmaya devam edecek. Uygun faiz oranları ve ödeme seçenekleri ile kredi talep edecek vatandaşlara hayallerindeki araca kavuşması amacıyla Vakıfbank doğrultusundan makul krediler tahsis ediliyor.