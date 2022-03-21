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Sıfır otomobil alacaklar için liste güncellendi! İşte en ucuz sıfır otomobiller! Renault, Volkswagen, Opel, Ford, Fiat…

Sıfır otomobil almak isteyenler markaların kampanyalarını anbean takip ediyor. Çip krizi nedeniyle yaşanan tedarik sorununun ardından bir anda patlayan sıfır otomobil fiyatları, araç sahibi olmak isteyenlerin en ucuz sıfır otomobillere yönelmesine neden oldu. Otomotiv markalarından da üst üste kampanyalar geldi. İşte Türkiye'de 500 bin TL'nin altında satılan sıfır otomobiller

21.03.2022 12:53 - Son Güncelleme: 21.03.2022 12:53
Sıfır otomobil alacaklar için liste güncellendi! İşte en ucuz sıfır otomobiller! Renault, Volkswagen, Opel, Ford, Fiat…

Sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri listeledik.

Sizler için markaların internet sitelerinde son olarak yayımlanan fiyat listelerine göre 500 bin TL'nin altındaki modelleri derledik.

İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sıfır otomobil alacaklar için liste güncellendi! İşte en ucuz sıfır otomobiller! Renault, Volkswagen, Opel, Ford, Fiat…

VOLKSWAGEN

Polo 1.0 80 PS Manuel Impression

Liste fiyatı 371,300 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life

Fiyatı 430,600 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life - 450,800 TL

Sıfır otomobil alacaklar için liste güncellendi! İşte en ucuz sıfır otomobiller! Renault, Volkswagen, Opel, Ford, Fiat…

VOLKSWAGEN

Yeni T-Cross 1.0 TSI 110 PS Manuel Life

Fiyatı: 448,300 TL

Sıfır otomobil alacaklar için liste güncellendi! İşte en ucuz sıfır otomobiller! Renault, Volkswagen, Opel, Ford, Fiat…

VOLKSWAGEN

Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression - 2021 model

Fiyat 398,900 TL

Sıfır otomobil alacaklar için liste güncellendi! İşte en ucuz sıfır otomobiller! Renault, Volkswagen, Opel, Ford, Fiat…

SEAT

IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style

Liste fiyatı: 332.000 TL

Kampanyalı Fiyatı: 320.000 TL

1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style

Liste fiyatı 447.000 TL

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