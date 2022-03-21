Sıfır otomobil alacaklar için liste güncellendi! İşte en ucuz sıfır otomobiller! Renault, Volkswagen, Opel, Ford, Fiat…
Sıfır otomobil almak isteyenler markaların kampanyalarını anbean takip ediyor. Çip krizi nedeniyle yaşanan tedarik sorununun ardından bir anda patlayan sıfır otomobil fiyatları, araç sahibi olmak isteyenlerin en ucuz sıfır otomobillere yönelmesine neden oldu. Otomotiv markalarından da üst üste kampanyalar geldi. İşte Türkiye'de 500 bin TL'nin altında satılan sıfır otomobiller
21.03.2022 12:53 - Son Güncelleme: 21.03.2022 12:53
Sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri listeledik.
Sizler için markaların internet sitelerinde son olarak yayımlanan fiyat listelerine göre 500 bin TL'nin altındaki modelleri derledik.
İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri...