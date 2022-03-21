SON DAKİKA: Tokat Havalimanı açılış için gün sayıyor! Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak
Son dakika haberleri... Türkiye'ye yapılan yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. Tokat'ta büyük uçakların inemediği için yeniden yapılan havaalanı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 25 Mart'ta açılacak.
21.03.2022 13:48 - Son Güncelleme: 21.03.2022 13:48
Tokat'ta mevcut havalimanının büyük gövdeli uçakların inişine elverişli olmaması nedeniyle Söngüt köyü arazisinde yapımına başlanan yeni havalimanı inşaatı tamamlandı.
Yaklaşık 550 milyon liraya mal olan yeni havalimanının 25 Mart'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılması planlanıyor.
Son çalışmaları yerinde inceleyen AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan havalimanı ile ilgili bilgi verdi.