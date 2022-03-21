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SON DAKİKA: Tokat Havalimanı açılış için gün sayıyor! Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak

Son dakika haberleri... Türkiye'ye yapılan yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. Tokat'ta büyük uçakların inemediği için yeniden yapılan havaalanı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 25 Mart'ta açılacak.

DHA
21.03.2022 13:48 - Son Güncelleme: 21.03.2022 13:48
SON DAKİKA: Tokat Havalimanı açılış için gün sayıyor! Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak

Tokat'ta mevcut havalimanının büyük gövdeli uçakların inişine elverişli olmaması nedeniyle Söngüt köyü arazisinde yapımına başlanan yeni havalimanı inşaatı tamamlandı.

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SON DAKİKA: Tokat Havalimanı açılış için gün sayıyor! Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak

Yaklaşık 550 milyon liraya mal olan yeni havalimanının 25 Mart'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılması planlanıyor.

SON DAKİKA: Tokat Havalimanı açılış için gün sayıyor! Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak

Son çalışmaları yerinde inceleyen AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan havalimanı ile ilgili bilgi verdi.

SON DAKİKA: Tokat Havalimanı açılış için gün sayıyor! Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak

Arslan "Tokatlıların yıllardır beklediği hayali gerçekleşti. Havalimanımızı cuma günü Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile hizmete açacağız.

SON DAKİKA: Tokat Havalimanı açılış için gün sayıyor! Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak

Çok modern, her türlü teknik imkana sahip bir havalimanına kavuştu Tokatımız.

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