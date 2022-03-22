🏤Taksit ödemesi de düşük peşinatı da ucuz! Hem alt gelir hem orta gelir grubu başvurabilecek! 4 şehire TOKİ müjdesi, 241.479,62 TL'ye sıfır ev!
🏠4 şehire TOKİ müjdesi geldi. 241.479,62 TL'ye sıfır ev alma fırsatı doğdu. Üstelik taksit ödemesi de düşük peşinatı da ucuz. Hem alt gelir hem orta gelir grubu başvuru yapabilecek. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Kırıkkale, Konya, Tekirdağ ve Tokat'ta 2+1 - 3+1 daireleri satışa çıkardı. Başvuru tarihleri ilden ile göre değişmekle birlikte dairelerin tümü kura yöntemi ile sahiplerini bulacak. İşte detaylar...
TOKİ'nin Mart ve Nisan ayı projeleri yayınladı. 4 ilde proje hazırlayan TOKİ internet sitesi üzerinden konut satışı ilanlarını paylaştı. Satışlar arasında 241.479,62 TL'lik 2+1 daire dikkat çekti. 24.147,96 TL peşinat veren vatandaşlar 1.207,40 taksit ödeyerek ev sahibi olabiliyor. Başvuruları bugün başlayan konut satışlarında kura ise 12 Nisan'da çekilecek. Alt ve orta geliri grubu için satışa sunulan konutların fiyatları konum ve oda sayısına göre 253.754,66 TL, 315.448,42 TL olarak değişebiliyor. İşte detaylar...
TOKİ 2022 KONUT SATIŞI
TOKİ tarafından ilan edilen konut satışları için başvurular başladı. Uygun fiyata daire sahibi olmak için can atan vatandaşlar TOKİ'nin güncel konut satışlarını yakından takip ediyor.
Toplam 4 ilde konut satışı yapılıyor. TOKİ'den duyuru geldi. Konutların fiyatları 241.479,62 TL ile 640.424,93 TL arasında değişiyor. Başvurular sona erdikten sonra kura yöntemi ile bu 4 ildeki 2+1, 3+1 dairelerin yeni sahipleri belli olacak.
Kırıkkale ilinde de 'Kırıkkale ili delice ilçesi, çerikli mahallesi 2. etap 113 adet konut' projesine başlayan TOKİ bu ildeki daireler için başvuruları 21.03.2022 - 31.03.2022 tarihleri arasında alacak. Kura da 12.04.2022 tarihinde çekilecek.