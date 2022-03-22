🏤Taksit ödemesi de düşük peşinatı da ucuz! Hem alt gelir hem orta gelir grubu başvurabilecek! 4 şehire TOKİ müjdesi, 241.479,62 TL'ye sıfır ev!

TOKİ'nin Mart ve Nisan ayı projeleri yayınladı. 4 ilde proje hazırlayan TOKİ internet sitesi üzerinden konut satışı ilanlarını paylaştı. Satışlar arasında 241.479,62 TL'lik 2+1 daire dikkat çekti. 24.147,96 TL peşinat veren vatandaşlar 1.207,40 taksit ödeyerek ev sahibi olabiliyor. Başvuruları bugün başlayan konut satışlarında kura ise 12 Nisan'da çekilecek. Alt ve orta geliri grubu için satışa sunulan konutların fiyatları konum ve oda sayısına göre 253.754,66 TL, 315.448,42 TL olarak değişebiliyor. İşte detaylar...