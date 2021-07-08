Sıfır otomobil alacaklar dikkat! Peş peşe açıkladılar! İşte sıfır otomobilde kaçırılmayacak kampanyalar! Volskwagen, Renault, Opel...
Araç sahibi olmak isteyenler sıfır otomobil kampanyalarını her gün takip ederken markalardan flaş bir adım geldi. Araç sahibi olmak isteyenlerin yüzünü güldürecek kampanyalar yapan otomobil markaları, sıfır faiz, takas indirimi ve avantajlı fiyatların yanı sıra yakıt hediyesi ve kaskoda indirim imkanı da sunuyor. İşte sıfır otomobilde kaçırılmayacak kampanyalar…
08.07.2021 11:14
- Son Güncelleme: 08.07.2021 11:14
Temmuz ayına girilmesiyle birlikte aylık olarak kampanyalarını güncelleyen otomobil markaları da harekete geçti. Markalar temmuz ayında da sıfır faiz, takas indirimi ve avantajlı fiyatları tüketicilerle buluşturuyor.
Kimi markalar ise fiyat avantajlarının yanın da yakıt hediyesi ve kasko indirimi de sunuyor.
İşte Temmuz ayına yönelik kampanya açıklayan sıfır araç markaları ve araç alacaklara sunulan fırsatlar...
Temmuz ayında Dacia sahibi olmak isteyenler, kredi taksiti ödemelerini 2022 Ocak ayına kadar erteleyebiliyor.
Dacia'dan yapılan açıklamaya göre, 1.500 TL yakıt hediyesi ve 1.000 TL Dacia Kasko indiriminden de yararlanılabilen kampanya kapsamında, 1 yıl uzatılmış garanti ve ilk periyodik bakım paketi de sunuluyor.