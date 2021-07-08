Sıfır otomobil alacaklar dikkat! Peş peşe açıkladılar! İşte sıfır otomobilde kaçırılmayacak kampanyalar! Volskwagen, Renault, Opel...

Araç sahibi olmak isteyenler sıfır otomobil kampanyalarını her gün takip ederken markalardan flaş bir adım geldi. Araç sahibi olmak isteyenlerin yüzünü güldürecek kampanyalar yapan otomobil markaları, sıfır faiz, takas indirimi ve avantajlı fiyatların yanı sıra yakıt hediyesi ve kaskoda indirim imkanı da sunuyor. İşte sıfır otomobilde kaçırılmayacak kampanyalar…

08.07.2021 11:14 - Son Güncelleme: 08.07.2021 11:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





