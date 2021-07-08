TBMM en az lise mezunu personel alımı başvuru şartları neler? Psikolog, anaokulu öğretmeni, bakıcı... Başvurular için son gün 16 Temmuz!
TBMM tarafından personel alım ilanı yayınlandı. En az lise mezunu ve KPSS 60 puan ile personel alımı yapacağını duyuran Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, çeşitli kadrolardan istihdam sağlayacak. Personel alımı için başvuruda bulunan adaylar sözlü ve yazılı sınava katılacak. Yayınlanan ilan ile başvuru şartlarından tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan TBMM, Psikolog, Anaokulu Öğretmeni ve Bakıcı Anne kontenjanı kapsamında personel alacağını belirtti. Peki, TBMM memur alımı başvuru şartları neler? TBMM işçi alımı ne zaman sona erecek? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!
En az lise mezunu ve KPSS 60 puan ile personel alımı yapacağını duyuran Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, çeşitli kadrolardan istihdam sağlayacak. Personel alımı için başvuruda bulunan adaylar sözlü ve yazılı sınava katılacak. Yayınlanan ilan ile başvuru şartlarından tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan TBMM, Psikolog, Anaokulu Öğretmeni ve Bakıcı Anne kontenjanı kapsamında personel alacağını belirtti. Peki, TBMM memur alımı başvuru şartları neler? TBMM işçi alımı ne zaman sona erecek? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!
3. Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.