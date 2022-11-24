Sıfır faizli 500.000 TL veriliyor! Faizsiz kredi alımı başvuru şartları açıklandı! Vatandaş düğün bayram etti!

Faizsiz Kredi Başvuruları İçin Yapılması Gerekenler

Bu fırsattan yararlanmak isteyen vatandaşlar mühim faydalar sağılıyor. Krediyi almak bağlamında KOSGEB eğitiminin başarılı bir şekilde bitmiş olması ve vatandaşın otuz yaşını geçmemiş olması gerekiyor.