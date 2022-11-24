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Sıfır faizli 500.000 TL veriliyor! Faizsiz kredi alımı başvuru şartları açıklandı! Vatandaş düğün bayram etti!

Duyurulan son haberlere göre kadın girişimciler için yeni destek paketleri açıklandı. Kimlerin bu krediden faydalanabileceği ve müracaat koşullarının ne bulunduğu araştırılan hususlar içerisinde yer alıyor. İş kurmak isteyen fakat nakde ihtiyaç duyan vatandaşlar bağlamında kredi çekmek ilk akla gelen yöntemdir.

takvim.com.tr
24.11.2022 16:28 - Son Güncelleme: 24.11.2022 16:28
Sıfır faizli 500.000 TL veriliyor! Faizsiz kredi alımı başvuru şartları açıklandı! Vatandaş düğün bayram etti!

Halkbank verilen destek kredileriyle öne çıkmaktadır. Faizsiz krediler bu noktada büyük bir yere sahiptir. Kamu bankalarından destek alabilmek isteyenler geniş bir araştırma ve değerlendirmeye başvuruyor.

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Sıfır faizli 500.000 TL veriliyor! Faizsiz kredi alımı başvuru şartları açıklandı! Vatandaş düğün bayram etti!

Halkbank üzerinden kredi çeken girişimci hanımlar rekabete bir adım önde başlıyor. Zira kendi işini kuracaklara 500.000 TL'ye kadar destek verilmesi mümkündür.

Sıfır faizli 500.000 TL veriliyor! Faizsiz kredi alımı başvuru şartları açıklandı! Vatandaş düğün bayram etti!

Faizsiz Kredi Başvuruları İçin Yapılması Gerekenler

Bu fırsattan yararlanmak isteyen vatandaşlar mühim faydalar sağılıyor. Krediyi almak bağlamında KOSGEB eğitiminin başarılı bir şekilde bitmiş olması ve vatandaşın otuz yaşını geçmemiş olması gerekiyor.

Sıfır faizli 500.000 TL veriliyor! Faizsiz kredi alımı başvuru şartları açıklandı! Vatandaş düğün bayram etti!

Koşullardan bir tanesi de en az bir senelik bir ustalık belgesinin olmasıdır. Söz hususu meslek bölümünde bir sene içerisinde işletme kurmuş olanlar kredi alabilecek.

Sıfır faizli 500.000 TL veriliyor! Faizsiz kredi alımı başvuru şartları açıklandı! Vatandaş düğün bayram etti!

Unutulmaya başlanan mesleklerde iş yapan ve esnaf vergi muafiyeti olanlara da destek sağlanmaktadır.

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