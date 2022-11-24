Sıfır faizli 500.000 TL veriliyor! Faizsiz kredi alımı başvuru şartları açıklandı! Vatandaş düğün bayram etti!
Duyurulan son haberlere göre kadın girişimciler için yeni destek paketleri açıklandı. Kimlerin bu krediden faydalanabileceği ve müracaat koşullarının ne bulunduğu araştırılan hususlar içerisinde yer alıyor. İş kurmak isteyen fakat nakde ihtiyaç duyan vatandaşlar bağlamında kredi çekmek ilk akla gelen yöntemdir.
24.11.2022 16:28 - Son Güncelleme: 24.11.2022 16:28
Halkbank verilen destek kredileriyle öne çıkmaktadır. Faizsiz krediler bu noktada büyük bir yere sahiptir. Kamu bankalarından destek alabilmek isteyenler geniş bir araştırma ve değerlendirmeye başvuruyor.