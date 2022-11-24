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Haberler Ekonomi Sadece o yaş üstündekilere yattı! Aylık 1.684 TL nakit ŞAK diye ödeniyor! PTT ATM'den ŞİFRESİZ, kartsız 3 dakikada çekin!

Sadece o yaş üstündekilere yattı! Aylık 1.684 TL nakit ŞAK diye ödeniyor! PTT ATM'den ŞİFRESİZ, kartsız 3 dakikada çekin!

Devlet e devletten başvuru yapan ihtiyaç sahiplerine programlar kapsamında aylık ödeme yapıyor. Başvurusu kabul edilen vatandaşlar da ödemelerini PTT'den alıyor.

takvim.com.tr
24.11.2022 17:04 - Son Güncelleme: 25.11.2022 10:35
Sadece o yaş üstündekilere yattı! Aylık 1.684 TL nakit ŞAK diye ödeniyor! PTT ATM’den ŞİFRESİZ, kartsız 3 dakikada çekin!

Aile Bakanlığı tarafından 65 yaş üzerine aylık 1.684 TL nakit yatoyor. Her ay nakit olarak maaş almak isteyen vatandaşlar konu hakkında detayları araştırmaya başladı. Binlerce kişi 65 yaş üzerine verilen para ödemesinin nasıl alınacağını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

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Sadece o yaş üstündekilere yattı! Aylık 1.684 TL nakit ŞAK diye ödeniyor! PTT ATM’den ŞİFRESİZ, kartsız 3 dakikada çekin!

YAŞLIYA HER AY MAAŞ

Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara maaş bağlanıyor. Halen bin 536 lira olan bu aylık bin 799 liraya çıkacak. Bu destekten yararlanmak için belirlenen gelir sınırı da yeni asgari ücretle yükselecek.

Sadece o yaş üstündekilere yattı! Aylık 1.684 TL nakit ŞAK diye ödeniyor! PTT ATM’den ŞİFRESİZ, kartsız 3 dakikada çekin!

EVDE YAKININA BAKANA NAKİT

Bakıma muhtaç olan yaşlı ve engelli yakınlarına bakanlara da her ay ödeme yapılıyor. Halen 3 bin 336 lira tutarında olan evde bakım desteği, tahmin gerçekleşirse 3 bin 907 liraya çıkacak. Bu destekten yararlanmak da asgari ücretteki artışla kolaylaşacak. Hane içinde kişi başı gelirin halen 3 bin 666liradan az olması gerekiyor.

Sadece o yaş üstündekilere yattı! Aylık 1.684 TL nakit ŞAK diye ödeniyor! PTT ATM’den ŞİFRESİZ, kartsız 3 dakikada çekin!

ENGELLİLİK ORANINA GÖRE FARKLI MAAŞ

Memur maaş katsayısındaki artışla yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık bin 226 liradan bin 436 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da bin 840 liradan 2 bin 155 liraya yükselecek. Bu aylıktan halen hane içinde kişi başına düşen geliri bin 833 liradan (net asgari ücretin 3'te 1'inden) az olanlar yararlanacak. Bu tutar da yeni yılda değişecek.

Sadece o yaş üstündekilere yattı! Aylık 1.684 TL nakit ŞAK diye ödeniyor! PTT ATM’den ŞİFRESİZ, kartsız 3 dakikada çekin!

ENGELLİ YAKININA AYLIK MAAŞ

18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına aylık bin 226 lira ödenirken, bu tutar bin 436 liraya çıkacak. Bu destek de halen hane içinde kişi başına düşen geliri bin 833 liradan az olanları kapsıyor. Bu gelir sınırı yeni asgari ücretle yükselecek.

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