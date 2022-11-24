Sadece o yaş üstündekilere yattı! Aylık 1.684 TL nakit ŞAK diye ödeniyor! PTT ATM'den ŞİFRESİZ, kartsız 3 dakikada çekin!
Devlet e devletten başvuru yapan ihtiyaç sahiplerine programlar kapsamında aylık ödeme yapıyor. Başvurusu kabul edilen vatandaşlar da ödemelerini PTT'den alıyor.
24.11.2022 17:04 - Son Güncelleme: 25.11.2022 10:35
EVDE YAKININA BAKANA NAKİT
Bakıma muhtaç olan yaşlı ve engelli yakınlarına bakanlara da her ay ödeme yapılıyor. Halen 3 bin 336 lira tutarında olan evde bakım desteği, tahmin gerçekleşirse 3 bin 907 liraya çıkacak. Bu destekten yararlanmak da asgari ücretteki artışla kolaylaşacak. Hane içinde kişi başı gelirin halen 3 bin 666liradan az olması gerekiyor.
ENGELLİLİK ORANINA GÖRE FARKLI MAAŞ
Memur maaş katsayısındaki artışla yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık bin 226 liradan bin 436 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da bin 840 liradan 2 bin 155 liraya yükselecek. Bu aylıktan halen hane içinde kişi başına düşen geliri bin 833 liradan (net asgari ücretin 3'te 1'inden) az olanlar yararlanacak. Bu tutar da yeni yılda değişecek.