TCMB faiz kararı sonrası altın, dolar BALONU PATLADI! 24 Kasım 2022 çeyrek, gram altın fiyatları artacak mı? İslam Memiş’ten İLK TEPKİ: O pariteyi unutun...

İSLAM MEMİŞ'TEN DOLAR YORUMU

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "TCMB faiz indirecek, dolar yükselecek klasiğini unutmak gerek. Uluslararası piyasalarda doların değer kaybetmesi, bizim gibi dolara ihtiyacı olan ülkeler için iyi bir gelişme. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde 5 milyar dolarlık mevduat hesabında nihai aşamaya gelindiğini doğruladı. Yıl sonuna kadar dolar tarafında dalgalanmalar devam etse de, son çıkışa yakın olduğunun işaretleri geliyor. Dolar için bu iki tehdit agresif yükselişi frenleyebilir. Yükselişi değil, agresif yükselişi frenler" ifadelerini kullandı.