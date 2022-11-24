TCMB faiz kararı sonrası altın, dolar BALONU PATLADI! 24 Kasım 2022 çeyrek, gram altın fiyatları artacak mı? İslam Memiş'ten İLK TEPKİ: O pariteyi unutun...
Merkez Bankası faiz kararının açıklanmasıyla yatırımcılar altın ve dolar hakkında araştırmalara başladı. Merkez Bankası Ekim ayında politika faizi olan 1 Hafta Vadeli Repo Faizi oranını yüzde 12'den yüzde 10,5'e düşürmüştü. TC Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararını açıkladı: Türkiye Merkez Bankası politika faizini %10.5'ten %9'a düşürdü. Peki, TCMB faiz kararı sonrası altın artacak mı, düşcek mi? TCMB sonrası dolar ne olur? İşte tüm merak edilenler...
TCMB faiz kararı sonrası altın ve dolarıın ons fiyatında değişiklik yaşandı. 1.730 doların destek, 1.780 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.
İSLAM MEMİŞ'TEN DOLAR YORUMU
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "TCMB faiz indirecek, dolar yükselecek klasiğini unutmak gerek. Uluslararası piyasalarda doların değer kaybetmesi, bizim gibi dolara ihtiyacı olan ülkeler için iyi bir gelişme. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde 5 milyar dolarlık mevduat hesabında nihai aşamaya gelindiğini doğruladı. Yıl sonuna kadar dolar tarafında dalgalanmalar devam etse de, son çıkışa yakın olduğunun işaretleri geliyor. Dolar için bu iki tehdit agresif yükselişi frenleyebilir. Yükselişi değil, agresif yükselişi frenler" ifadelerini kullandı.