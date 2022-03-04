Sıfır, birinci el ve ikinci el konut alımında bomba destek! Mart 2022 konut kredisi faizleri! Kampanyalı kampanyasız en düşük oranlar
Devlet destekli mevduat ve katılım bankalarından vatandaşların tercihlerine göre ister uygun faizlerle isterlerse faizsiz uygun kâr oranları ile konut kredisi desteği veriliyor. Ev sahibi olmak isteyenlerin en cazip oranlarla yararlanabilecekleri krediler birçok farklı kesimden vatandaşı kapsamaya devam ediyor. Tercih edeceğiniz finansman desteğine göre en uygun geri ödeme seçeneklerinden yararlanarak kira öder gibi ev sahibi olabilirisiniz. Peki dar gelirlileri ev sahibi yapacak konut kredisi destekleri neler? İşte en uygun konut krediler
04.03.2022 13:00 - Son Güncelleme: 04.03.2022 13:00
Ziraat Bankası Konut Kredileri
Devlet destekli konut kredisi denince akla ilk gelen bankalardan olan Ziraat, birçok farklı gelir grubundan vatandaşın rahatça ev sahibi olmasını sağlamak için konut kredisi desteği vermeye devam ediyor. Emeklilere özel konut kredisi de sunana Ziraat Bankası, faizsiz konut kredisi kullanmak isteyenlere ise Ziraat Katılım aracılığıyla kâr oranları üzerinden kredi vermektedir.