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Haberler Ekonomi Sıfır, birinci el ve ikinci el konut alımında bomba destek! Mart 2022 konut kredisi faizleri! Kampanyalı kampanyasız en düşük oranlar

Sıfır, birinci el ve ikinci el konut alımında bomba destek! Mart 2022 konut kredisi faizleri! Kampanyalı kampanyasız en düşük oranlar

Devlet destekli mevduat ve katılım bankalarından vatandaşların tercihlerine göre ister uygun faizlerle isterlerse faizsiz uygun kâr oranları ile konut kredisi desteği veriliyor. Ev sahibi olmak isteyenlerin en cazip oranlarla yararlanabilecekleri krediler birçok farklı kesimden vatandaşı kapsamaya devam ediyor. Tercih edeceğiniz finansman desteğine göre en uygun geri ödeme seçeneklerinden yararlanarak kira öder gibi ev sahibi olabilirisiniz. Peki dar gelirlileri ev sahibi yapacak konut kredisi destekleri neler? İşte en uygun konut krediler

takvim.com.tr
04.03.2022 13:00 - Son Güncelleme: 04.03.2022 13:00
Sıfır, birinci el ve ikinci el konut alımında bomba destek! Mart 2022 konut kredisi faizleri! Kampanyalı kampanyasız en düşük oranlar

Ziraat Bankası Konut Kredileri

Devlet destekli konut kredisi denince akla ilk gelen bankalardan olan Ziraat, birçok farklı gelir grubundan vatandaşın rahatça ev sahibi olmasını sağlamak için konut kredisi desteği vermeye devam ediyor. Emeklilere özel konut kredisi de sunana Ziraat Bankası, faizsiz konut kredisi kullanmak isteyenlere ise Ziraat Katılım aracılığıyla kâr oranları üzerinden kredi vermektedir.

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Sıfır, birinci el ve ikinci el konut alımında bomba destek! Mart 2022 konut kredisi faizleri! Kampanyalı kampanyasız en düşük oranlar

Ziraat Bankası konut kredileri arasında en cazip oranlarla sunulan krediler ve faiz oranları ise kısaca şu şekildedir:

  • Ziraat Bankası Sıfır Konut Kredisi: %1,20
  • Ziraat Bankası Emekli Konut Kredisi: %1,29

Sıfır, birinci el ve ikinci el konut alımında bomba destek! Mart 2022 konut kredisi faizleri! Kampanyalı kampanyasız en düşük oranlar

Çalışanın Artısı Kredi Paketi veya Emeklinin Artısı Kredi Paketi kapsamında kullanılacak Ziraat Bankası konut kredilerinde benzer oranlar uygulanmaktadır. Söz konusu faiz oranları vade süresi ve kredi miktarına göre değişiklik gösterebilir.

Sıfır, birinci el ve ikinci el konut alımında bomba destek! Mart 2022 konut kredisi faizleri! Kampanyalı kampanyasız en düşük oranlar

Vakıfbank Konut Kredileri

Vakıfbank Sıfır Konutlara Özel SarıPanjur Konut Kredisi kapsamında 1 milyon TL'ye kadar olan krediler için %1,20, 1 milyon TL ve üzerinde kredi talepleri için %1,29 faiz oranları ile kredi desteği sağlamaktadır.

Sıfır, birinci el ve ikinci el konut alımında bomba destek! Mart 2022 konut kredisi faizleri! Kampanyalı kampanyasız en düşük oranlar

Ayrıca konut kredisi kapsamında Vakıf Katılım Bankası üzerinden sağlana faizsiz finansman seçenekleri de birçok vatandaşın avantajlı oranlarla kredi kullanarak rahatça ev sahibi olmasını sağlamayı hedefliyor.

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