Son gün uyarısı yapıldı! Başvuran emeklilerin maaşlarına yansıtılacak! 2022 Mart ayında emekliye ek ödeme görüldü!
Emekli maaşına ek ödemeler bankalar doğrultusundan yapılmaya başladı. SGK emekli maaş ödemelerini aldıkları bankalara göre değişik oranlarda nakit desteği alarak emeklinin çoğu gereksinimi amacıyla finansman sağlanacak. 2022 senesi itibariyle artırılan oranlar yardımıyla emeklinin nakit desteğinden yararlanması hedefleniyor. Kamu bankalarının yanı sıra çoğu özel banka doğrultusundan da emekliye SGK emekli maaş ödemeleri kapsamında yüksek nakit promosyon ödemeleri yapılacak. Bazı bankalar ise yüksek nakit promosyon alabilmek isteyenler amacıyla son tarihi 31 Mart 2022 olarak belirledi.
Emekli maaşına ek SGK promosyon ödemleri vatandaşların cebini rahatlatmaya devam ediyor. Emekli maaşını promosyon veren bankalara taşıyanların yararlanabildiği ek ödemeler kapsamında 2.500 TL'nin üzerine kadar destek ödemesi yapılabilir. Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank gibi kamu bankaları ise 750 TL'ye kadar maaş taşıma şartı dışında herhangi bir şart olmadan vatandaşlara ödeme gerçekleştirmeye devam ediyor. En yüksek promosyon veren bankalar ise araştırılmaya devam ediyor.
Garanti BBVA Emekli Maaş Ödemeleri
Garanti Bankası emekli promosyonu kapsamında tüm SGK emeklisinin maaşlarına ek 2.500 TL nakit desteği verilecek. Emekli maaşını 3 yıllığına Garanti BBVA'dan almayı taahhüt edenlerin yararlanabildiği promosyon desteğinin yanı sıra emekliye öze sayısız ayrıcalıklı bankacılık hizmetinin de sunulması hedefleniyor.
Ayrıca Garanti BBVA'ya emekli tanıdıklarını davet eden tüm Garanti BBVA müşterilerinin de her bir arkadaşı için 250 TL nakit ödül kazanması sağlanıyor.
İş Bankası SGK Emekli Ödemleri
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma sayesinde mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan vatandaşlar avantajlı promosyon olanaklarından yararlanabiliyor.