SGK'ya bildir maaşın hemen artsın! Aksi takdirde tazminatsız işte çıkartılırsınız! Çoğu kişi bilmiyordu! 5000 prim günü ile...
Yüksek emekli maaşı alabilmek isteyenler gözden kaçan detayları incelemeye devam ediyor. Emekli maaşları ile alakalı her yeni gün meydana çıkan detayların arasında bir yenisi daha eklendi. Bu detayları öğrenerek emekli maaşını çoğaltmak olası duruma geliyor. SGK'ya bağlı olarak aynı anda iki işte çalışanlar amacıyla prim avantajlarından yararlanma formülleri öne çıktı. Peki emekli maaşı artar mı? İşte emekli maaşlarını artıran o detaylar
05.03.2022 08:45 - Son Güncelleme: 05.03.2022 08:45
Aynı anda iki işten birden çalışanların sayısı her geçen gün artıyor. Öte yandan bu kişilerin işverenleri tarafından SGK'ya bildirilmesinde de herhangi bir engel yok. Burada dikkat edilmesi gereken şart ise aynı anda başka işyerinde çalışmaya engel bir durumun söz konusu olmaması. Aksi takdirde tazminatsız olarak işten çıkarılma bile söz konusu olabilir.
Prim şartının dikkate alınmasında esas kazancın ne olduğu önemli. Çok prim ödemek emekli maaşına etki etmeyeceği için emekli olurken maaşın artmasını sağlayacak diğer yöntemlerin araştırılması daha yerinde olacaktır. Bunun yanı sıra çalışırken daha yüksek kazançtan sigorta priminin yatırılması da emekli olurken büyük önem taşıyor.