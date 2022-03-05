SGK’ya bildir maaşın hemen artsın! Aksi takdirde tazminatsız işte çıkartılırsınız! Çoğu kişi bilmiyordu! 5000 prim günü ile...

Aynı anda iki işten birden çalışanların sayısı her geçen gün artıyor. Öte yandan bu kişilerin işverenleri tarafından SGK'ya bildirilmesinde de herhangi bir engel yok. Burada dikkat edilmesi gereken şart ise aynı anda başka işyerinde çalışmaya engel bir durumun söz konusu olmaması. Aksi takdirde tazminatsız olarak işten çıkarılma bile söz konusu olabilir.