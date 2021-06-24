Sıfır araç fiyatlarında son dakika indirim çılgınlığı! 58.000 TL birden düştü! Sadece 6 gün süreniz var: Opel, Renault...

Sıfır araç piyasası yaz gelir gelmez canlandı! Otomobil firmalarının Haziran ayına özel yaptığı indirimler son sürat devam ediyor. Sıfır araba almak isteyenler özellikle Opel ve Renault tarafından yapılan uygun fiyatlı kampanyalara yöneldi. Renault'un yeni Clio modeli için uyguladığı 58 bin TL'lik indirim için son 6 gün kaldı. Opel ise 150 bin TL için 12 ay, yüzde 0,99 faizli kredi imkanı sağlanıyor. Ayrıca nakit alımlarda 10 bin 500 TL tutarında indirim sağlanan premium SUV Grandland X, 379 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkarıldı. İşte Opel ve Renault en yeni indirim kampanyaları ve 2021 model sıfır araç modellerinin güncel fiyatları…