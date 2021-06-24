Vav TV İzle

Sıfır araç fiyatlarında son dakika indirim çılgınlığı! 58.000 TL birden düştü! Sadece 6 gün süreniz var: Opel, Renault...

Sıfır araç piyasası yaz gelir gelmez canlandı! Otomobil firmalarının Haziran ayına özel yaptığı indirimler son sürat devam ediyor. Sıfır araba almak isteyenler özellikle Opel ve Renault tarafından yapılan uygun fiyatlı kampanyalara yöneldi. Renault'un yeni Clio modeli için uyguladığı 58 bin TL'lik indirim için son 6 gün kaldı. Opel ise 150 bin TL için 12 ay, yüzde 0,99 faizli kredi imkanı sağlanıyor. Ayrıca nakit alımlarda 10 bin 500 TL tutarında indirim sağlanan premium SUV Grandland X, 379 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkarıldı. İşte Opel ve Renault en yeni indirim kampanyaları ve 2021 model sıfır araç modellerinin güncel fiyatları…

24.06.2021 14:11 - Son Güncelleme: 24.06.2021 14:11
Sıfır araç fiyatlarında son dakika indirim çılgınlığı! 58.000 TL birden düştü! Sadece 6 gün süreniz var: Opel, Renault...

Sıfır araç piyasası yaz gelir gelmez canlandı! Otomobil firmalarının Haziran ayına özel yaptığı indirimler son sürat devam ediyor. Sıfır araba almak isteyenler özellikle Opel ve Renault tarafından yapılan uygun fiyatlı kampanyalara yöneldi. Renault'un yeni Clio modeli için uyguladığı 58 bin TL'lik indirim için son 6 gün kaldı. Opel ise 150 bin TL için 12 ay, yüzde 0,99 faizli kredi imkanı sağlanıyor. Ayrıca nakit alımlarda 10 bin 500 TL tutarında indirim sağlanan premium SUV Grandland X, 379 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkarıldı. İşte Opel ve Renault en yeni indirim kampanyaları ve 2021 model sıfır araç modellerinin güncel fiyatları…

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sıfır araç fiyatlarında son dakika indirim çılgınlığı! 58.000 TL birden düştü! Sadece 6 gün süreniz var: Opel, Renault...

2021 MODEL RENAULT CLİO MODELİNE 58 BİN TL İNDİRİM!

2021 Renault Clio Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg paketine 58 bin TL indirim uygulandı. Geçtiğimiz günlerde 289.000 TL'den satışa sunulan araç yeni uygulanan indirim ile birlikte 231.600 TL'den satışa sunulmaya başladı.

Sıfır araç fiyatlarında son dakika indirim çılgınlığı! 58.000 TL birden düştü! Sadece 6 gün süreniz var: Opel, Renault...

2021 MODEL SIFIR RENAULT CLİO HAZİRAN AYI FİYAT LİSTESİ

Joy 1.0 Sce 65 bg: 169.900 TL

Joy 1.0 TCe ECO 100bg: 191.900 TL

Sıfır araç fiyatlarında son dakika indirim çılgınlığı! 58.000 TL birden düştü! Sadece 6 gün süreniz var: Opel, Renault...

Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg: 200.000 TL

Touch 1.0 TCe ECO 100bg: 202.000 TL

Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg: 210.900 TL

Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg: 231.600 TL

Sıfır araç fiyatlarında son dakika indirim çılgınlığı! 58.000 TL birden düştü! Sadece 6 gün süreniz var: Opel, Renault...

RENAULT CLİO SIFIR FAİZ 12 AY VADE İLE 60 BİN TL FİNANSMAN DESTEĞİ!

Renault 2021 model Yeni Clio Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg paketinde geçerli olmak üzere 60.000 TL kredi, 12 ay vade ve yüzde 0 faiz oranı ile finansman desteği sağlayacağını açıkladı. Kampanya, stoklarla sınırlı ve 30.06.2021'e tarihine kadar katılımcı yetkili satıcılarda geçerli olacak.