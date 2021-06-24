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BES’te yeni dönem! 1 Temmuz’da başlıyor! BES ile ikinci emeklilik fırsatı

13 milyona yakın kişinin içinde bulunduğu Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yeni dönem 1 Temmuz itibarıyla başlıyor. Buna göre 18 yaş altındaki çocuklar da sisteme girecek. Öte yandan BES'e girmek sosyal güvenlik kapsamındaki emekliliği etkilemiyor. Hem bir işte çalışarak ya da kendi işinizi yapıp Bağ-Kur'lu olarak kamudan emeklilik hakkı kazanabiliyor hem de BES ile ikinci emekliliğe kavuşabiliyorsunuz. Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem detayları anlattı.

24.06.2021 13:41 - Son Güncelleme: 24.06.2021 13:41
BES’te yeni dönem! 1 Temmuz’da başlıyor! BES ile ikinci emeklilik fırsatı

Yaklaşık 13 milyon vatandaşın içinde olduğu Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yeni dönem 1 Temmuz'da başlayacak. 1 Temmuz itibariyle sisteme 18 yaşın altındaki çocuklar da girebilecek.

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BES’te yeni dönem! 1 Temmuz’da başlıyor! BES ile ikinci emeklilik fırsatı

18 yaş altı çocuklar adına hesap açılabilecek ve onlar için tasarruf yapılabilecek. Bu yaş grubunda yaklaşık 23 milyon çocuğun bulunması tasarruf potansiyelini de artırıyor.

BES’te yeni dönem! 1 Temmuz’da başlıyor! BES ile ikinci emeklilik fırsatı

Uzmanlar ilk etapta bunun yüzde 10'unun sisteme girmesini beklerken 2.3 milyon yeni katılımcıdan 32 milyar TL'lik bir tasarruf da bekleniyor.

BES’te yeni dönem! 1 Temmuz’da başlıyor! BES ile ikinci emeklilik fırsatı

18 yaşın altında BES'e dahil olanlara da yüzde 25'lik devlet katkısı sağlanırken; eğitim, evlilik, konut alımı gibi sebeplerle birikimlerini kısmi olarak çekme hakkı tanıyor. Böylece, tasarrufa erken yaşta başlanması, küçük tasarruflarla ileride büyük birikimlere ulaşılması hedefleniyor.

BES’te yeni dönem! 1 Temmuz’da başlıyor! BES ile ikinci emeklilik fırsatı

10 YIL 56 YAŞ ŞARTI VAR
Mevcut uygulamada sisteme girenler 10 yıl sistemde kalmak ve 56 yaşını tamamlamak şartıyla emekli olabiliyor. Emeklilik zamanında isteyen maaş alırken isteyen de toplu parasını alarak sistemden çıkabiliyor. BES'de katılımcıların ödedikleri aylık miktarlara devlet te yüzde 25 katkı yapıyor.