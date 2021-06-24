BES’te yeni dönem! 1 Temmuz’da başlıyor! BES ile ikinci emeklilik fırsatı
13 milyona yakın kişinin içinde bulunduğu Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yeni dönem 1 Temmuz itibarıyla başlıyor. Buna göre 18 yaş altındaki çocuklar da sisteme girecek. Öte yandan BES'e girmek sosyal güvenlik kapsamındaki emekliliği etkilemiyor. Hem bir işte çalışarak ya da kendi işinizi yapıp Bağ-Kur'lu olarak kamudan emeklilik hakkı kazanabiliyor hem de BES ile ikinci emekliliğe kavuşabiliyorsunuz. Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem detayları anlattı.
24.06.2021 13:41
- Son Güncelleme: 24.06.2021 13:41
10 YIL 56 YAŞ ŞARTI VAR
Mevcut uygulamada sisteme girenler 10 yıl sistemde kalmak ve 56 yaşını tamamlamak şartıyla emekli olabiliyor. Emeklilik zamanında isteyen maaş alırken isteyen de toplu parasını alarak sistemden çıkabiliyor. BES'de katılımcıların ödedikleri aylık miktarlara devlet te yüzde 25 katkı yapıyor.