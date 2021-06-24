BİM 25 Haziran aktüel kataloğunda efsane indirimler görücüye çıkıyor! Pizza severler için leziz kampanyalar göz kamaştırdı!
BİM 25 Haziran aktüel kataloğuyla efsane bir indirime imza attı. Bu cuma binbir çeşit ürünün yer aldığı kampanyaların yanı sıra pizza temali ürünler dikkat çekiyor. Haftanın BİM kataloğunda; Casilda Home Trend Çay Seti 12 Parça, Vantilatör, Keysmart Nofrost Buzdolabı Esnek Saplı Mop, Hometech Boyun Masaj Aleti, Starcom Mini El Fanı, Dijitsu Su Sebili, Dijitsu Mikrodalga Fırın, Mimilos Desenli Katlanır Masa, Keysmart Baskül, Schwartz Haşere Öldürücü, Otantik Kilim Minder, Lateks Taban Halı, Stanley Termos 0.47 Litre ürünleri ve dah fazlası yer alacak.
24.06.2021 14:57
- Son Güncelleme: 24.06.2021 14:57
BİM 25 Haziran Cuma aktüel kataloğu: Bu cuma binbir çeşit üründe indirim kampanyası başlayacak! Bim 25 Haziran aktüel kataloğunda; Hometech Boyun Masaj Aleti, Starcom Mini El Fanı, Dijitsu Su Sebili, Dijitsu Mikrodalga Fırın, Mimilos Desenli Katlanır Masa, Casilda Home Trend Çay Seti 12 Parça, Vantilatör, Keysmart Nofrost Buzdolabı Esnek Saplı Mop, Keysmart Baskül, Schwartz Haşere Öldürücü, Otantik Kilim Minder, Lateks Taban Halı, Stanley Termos 0.47 Litre ürünleri dikkat çekiyor!