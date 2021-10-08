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Sıfır araç almak isteyenler dikkat! Ekim ayı otomobil fiyat listesi 2021! Fiat, Renault, Opel, Dacia, Citroen, Honda…

Gündemde binlerce kişi araç alma hayali kuruyor ve markaların güncel kampanyalarını, fiyatlarını yakından takip ediyor. Her ay güncellenen kampanyalar ve fiyatlar ön plana çıkıyor ve detayları merak ediliyor. Ekim ayı otomobil fiyat listesi 2021 haberimizin içeriğinde yer alıyor, inceleyerek bütçenize en uygun seçenekleri tercih edebilirsiniz. Fiat, Renault, Opel, Dacia, Citroen, Honda ve daha pek çok markanın otomobil fiyatları araç bayilerine gitmeden öğrenerek vakitten tasarruf edebilirsiniz.

08.10.2021 12:23 - Son Güncelleme: 08.10.2021 12:23
Sıfır araç almak isteyenler dikkat! Ekim ayı otomobil fiyat listesi 2021! Fiat, Renault, Opel, Dacia, Citroen, Honda…

Sıfır ve ikinci el araçlar arasından sıfır olanları tercih edenler ilk kendilerinin kullanmak istediği arabayı ekonomilerini zorlamadan almak istiyor. Bu nedenle gündemde güncel fiyat ve kampanyalar ile ilgili araştırmalarını yapıyorlar. Sıfır araç almak isteyen vatandaşlar için Ekim ayı otomobil fiyat listesi 2021 haberimizde derledik ve Fiat, Renault, Opel, Dacia, Citroen, Honda ve daha pek çok markanın ne kadardan satıldığını inceleyebilirsiniz.

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Sıfır araç almak isteyenler dikkat! Ekim ayı otomobil fiyat listesi 2021! Fiat, Renault, Opel, Dacia, Citroen, Honda…

FİAT EKİM AYI 2021 FİYAT LİSTESİ

1.4 Fire 95 HP Street Manuel Benzinli 192.900 TL 187.900 TL

1.0 Firefly 100 HP Street Manuel Benzinli 219.900 TL 214.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel 229.900 TL 224.900 TL

Sıfır araç almak isteyenler dikkat! Ekim ayı otomobil fiyat listesi 2021! Fiat, Renault, Opel, Dacia, Citroen, Honda…

500 Cult 1.0 Hybrid 70 HP Cult Manuel Mild Hybrid-Benzinli 209.900 TL 199.900 TL

1.4 Fire 95 HP MT Cross Manuel Benzinli 250.900 TL 240.900 TL

1.4 Fire 95 HP MT Cross Plus Manuel Benzinli 257.900 TL 250.900 TL

500X Urban 1.0 120HP Fire MT Urban Manuel Benzin 321.900 263.900

Sıfır araç almak isteyenler dikkat! Ekim ayı otomobil fiyat listesi 2021! Fiat, Renault, Opel, Dacia, Citroen, Honda…

1.0 70 HP Urban Manuel Mild Hybrid-Benzinli 179.900 TL 175.900 TL

1.0 70 HP Cross Manuel Mild Hybrid-Benzinli 188.900 TL 184.900 TL

0.9 85HP Cross 4x4 Manuel Benzin 214.900 TL 210.900 TL
0.9 85HP Cross Plus 4x4 Manuel Benzin 223.900 TL 219.900 TL
Sıfır araç almak isteyenler dikkat! Ekim ayı otomobil fiyat listesi 2021! Fiat, Renault, Opel, Dacia, Citroen, Honda…

HONDA

Civic

1.6L Benzin Otomatik Elegance 260.788 TL

1.6L ECO Otomatik Elegance 265.288 TL

Executive 340.700 TL

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