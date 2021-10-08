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Haberler Ekonomi Sahibinden 2. el araba fiyatlarındaki artışın nedeni belli oldu! Araç almak isteyenler dikkat!

Sahibinden 2. el araba fiyatlarındaki artışın nedeni belli oldu! Araç almak isteyenler dikkat!

Sahibinden 2. el araba fiyatları koronavirüs döneminde dudak uçuklatan boyutlara ulaştı. Sıfır otomobilden bile yüksek fiyatlar görenler araç ilanlarına bakmaktan korkar oldu. 2. el araçlardaki yüksek fiyatların ise nedeni belli oldu. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç o kişileri işaret etti.

08.10.2021 13:37 - Son Güncelleme: 08.10.2021 13:37
Sahibinden 2. el araba fiyatlarındaki artışın nedeni belli oldu! Araç almak isteyenler dikkat!

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticaretini düzenleyen yönetmeliğin Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla ağustosta yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

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Sahibinden 2. el araba fiyatlarındaki artışın nedeni belli oldu! Araç almak isteyenler dikkat!

Yönetmelik gereği, iş yeri açma ve çalışma ruhsatında ikinci el motorlu kara taşıtı faaliyeti bulunan ve meslek odasına kayıtlı işletmelerin yetki belgesi alabildiğine işaret eden Erkoç, yetki belgesi olmayanların da yılda üçten fazla araç alıp satamadığını söyledi.

Sahibinden 2. el araba fiyatlarındaki artışın nedeni belli oldu! Araç almak isteyenler dikkat!

Erkoç, Türkiye genelinde 70 bini aşkın motorlu araç satıcısı olduğunu belirterek şöyle devam etti:

Sahibinden 2. el araba fiyatlarındaki artışın nedeni belli oldu! Araç almak isteyenler dikkat!

"Geçen yıl ülkede 9 milyona yakın araç el değiştirdi, bunun yalnızca 1 milyon 600 binini motorlu araç satıcıları ve otomobil bayileri gerçekleştirdi.

Sahibinden 2. el araba fiyatlarındaki artışın nedeni belli oldu! Araç almak isteyenler dikkat!

Çoğunluğunu, devlete hiçbir vergi ödemeyen, 'ayaküstü' tabir ettiğimiz kişiler alıp satmış. Burada devletin de ciddi bir vergi kaybı oluyor. Konunun takibinin yapılmasıyla ilgili başvurular alıyoruz.

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