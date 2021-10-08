Sahibinden 2. el araba fiyatlarındaki artışın nedeni belli oldu! Araç almak isteyenler dikkat!
Sahibinden 2. el araba fiyatları koronavirüs döneminde dudak uçuklatan boyutlara ulaştı. Sıfır otomobilden bile yüksek fiyatlar görenler araç ilanlarına bakmaktan korkar oldu. 2. el araçlardaki yüksek fiyatların ise nedeni belli oldu. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç o kişileri işaret etti.
08.10.2021 13:37
- Son Güncelleme: 08.10.2021 13:37
Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticaretini düzenleyen yönetmeliğin Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla ağustosta yürürlüğe girdiğini hatırlattı.
"Geçen yıl ülkede 9 milyona yakın araç el değiştirdi, bunun yalnızca 1 milyon 600 binini motorlu araç satıcıları ve otomobil bayileri gerçekleştirdi.