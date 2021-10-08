3600 ek gösterge sonrası maaşlar ne kadar artacak? İşte 3600 ek gösterge çalışmasının tüm detayları
Başkan Erdoğan'ın son talimatı sonrası milyonlarca memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge zammı ile ilgili çalışmalar hızlandırıldı. Çalışmalar tüm memurları kapsayacak şekilde genişleyecek ve kapsamlı bir hesaplama yapılacak. Hazırlanacak yasa taslağı ile sistem devreye girecek. Bu şekilde ünvanlar arasındaki gösterge dengesizliği de giderilmiş olacak. Peki 3600 ek gösterge nedir? Kimleri kapsıyor? Memur ve emeklilerin maaşları ne kadar artacak? Çalışma ne durumda? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem detayları anlattı.
08.10.2021 12:10
- Son Güncelleme: 08.10.2021 12:22
Ağustos ayında yapılan toplu sözleşmeyle birlikte milyonlarca memur ve memur emeklisi 3600 ek gösterge ile ilgili gelişmeleri merak etmeye başladı. Çünkü ek göstergelerin 3600'e çıkmasıyla birlikte hem mevcut maaşlar hem de emekli maaşları ile ikramiyelerde önemli artışlar meydana gelecek.