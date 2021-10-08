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Haberler Ekonomi 3600 ek gösterge sonrası maaşlar ne kadar artacak? İşte 3600 ek gösterge çalışmasının tüm detayları

3600 ek gösterge sonrası maaşlar ne kadar artacak? İşte 3600 ek gösterge çalışmasının tüm detayları

Başkan Erdoğan'ın son talimatı sonrası milyonlarca memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge zammı ile ilgili çalışmalar hızlandırıldı. Çalışmalar tüm memurları kapsayacak şekilde genişleyecek ve kapsamlı bir hesaplama yapılacak. Hazırlanacak yasa taslağı ile sistem devreye girecek. Bu şekilde ünvanlar arasındaki gösterge dengesizliği de giderilmiş olacak. Peki 3600 ek gösterge nedir? Kimleri kapsıyor? Memur ve emeklilerin maaşları ne kadar artacak? Çalışma ne durumda? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem detayları anlattı.

FARUK ERDEM
takvim.com.tr
08.10.2021 12:10 - Son Güncelleme: 08.10.2021 12:22
3600 ek gösterge sonrası maaşlar ne kadar artacak? İşte 3600 ek gösterge çalışmasının tüm detayları

Ağustos ayında yapılan toplu sözleşmeyle birlikte milyonlarca memur ve memur emeklisi 3600 ek gösterge ile ilgili gelişmeleri merak etmeye başladı. Çünkü ek göstergelerin 3600'e çıkmasıyla birlikte hem mevcut maaşlar hem de emekli maaşları ile ikramiyelerde önemli artışlar meydana gelecek.

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3600 ek gösterge sonrası maaşlar ne kadar artacak? İşte 3600 ek gösterge çalışmasının tüm detayları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan önceki günlerde Memur-Sen yöneticilerini kabulünde söz konusu yasal çalışmanın 2022'de tamamlanacağını söylemiş ve Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'e bu konuyla ilgili talimatı vermişti. Önceki gün yaptığı konuşmada da yasanın 2022 yılı içinde tamamlanacağını tekrarladı.

3600 ek gösterge sonrası maaşlar ne kadar artacak? İşte 3600 ek gösterge çalışmasının tüm detayları

EK GÖSTERGE NEDİR?
Şu günlerde en çok konuşulan konulardan birisi olan ek gösterge memurları ilgilendiren ve onların maaşlarını, emekli aylıklarını ve emekli ikramiyelerini belirleyen bir gösterge rakamı.

3600 ek gösterge sonrası maaşlar ne kadar artacak? İşte 3600 ek gösterge çalışmasının tüm detayları

Memurların maaşları hesaplanırken kullanılan bu rakam yükseldikçe maaş da yükseliyor. Memurların maaşları ve ikramiyeleri hesaplanırken unvanlarına kıdemlerine derecelerine ve ek göstergelerine bakılıyor.

3600 ek gösterge sonrası maaşlar ne kadar artacak? İşte 3600 ek gösterge çalışmasının tüm detayları

Dolayısıyla ek göstergesi 2200 olan bir memura göre 3600 olan bir memurun emekli maaşı yüzde 20-25 daha fazla oluyor. İkramiye de buna göre artıyor.

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