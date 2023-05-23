Sıfır araç almak isteyene yeni müjde! Halkbank’tan 84 ay vade + 1.5 milyon TL taşıt kredisi imkanı geldi! Aylık veya 3 aylık taksitle ödeme planı! ÖTV’siz...

1,5 MİLYON LİRAYA KADAR HAZİNE DESTEKLİ TAŞIT KREDİSİ

"Bugün de Halkbank vasıtasıyla 1,5 milyon liraya kadar hazine destekli taşıt kredisiyle yanınızda yer alıyoruz." diyen Erdoğan, sadece geçen yıl esnaf için 150 milyar lira tutarında destek paketleri hazırladıklarını, böylece yaklaşık 400 bin esnafı 146 milyar liralık krediyle desteklediklerini aktardı.