Sıfır araç almak isteyene yeni müjde! Halkbank'tan 84 ay vade + 1.5 milyon TL taşıt kredisi imkanı geldi! Aylık veya 3 aylık taksitle ödeme planı! ÖTV'siz...
Sıfır araç almak isteyenler için yeni müjde Başkan Erdoğan tarafından geldi. Erdoğan açıklamasında, "Halkbank vasıtasıyla 1,5 milyon liraya kadar hazine destekli taşıt kredisiyle yanınızda yer alıyoruz" ifadelerine yer verdi. Bu gelişmeler sonrası Halkbank tarafından yeni detaylar paylaşıldı. Çekilecek kredi 84 aya kadar vadeli (aylık ve 3 aylık ödeme seçenekleriyle) azami 1.500.000 TL limitli olarak duyuruldu. Peki, kimler bu krediden yararlanacak? Başvuru şartları neler? İşte taksit ve ödeme planlarına dair detaylar...
23.05.2023 18:35 - Son Güncelleme: 23.05.2023 18:37
Araç almak isteyenler için yeni açıklama geldi. Başkan Erdoğan, hazine destekli taşıt kredisi müjdesini duyurdu. Peki, bu krediden kimler yararlanacak? Geri ödeme planı nasıl olacak? İşte tüm merak edilenler haberimizde...
1,5 MİLYON LİRAYA KADAR HAZİNE DESTEKLİ TAŞIT KREDİSİ
"Bugün de Halkbank vasıtasıyla 1,5 milyon liraya kadar hazine destekli taşıt kredisiyle yanınızda yer alıyoruz." diyen Erdoğan, sadece geçen yıl esnaf için 150 milyar lira tutarında destek paketleri hazırladıklarını, böylece yaklaşık 400 bin esnafı 146 milyar liralık krediyle desteklediklerini aktardı.