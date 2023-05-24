Sigorta başlangıcı 2000 - 2001 - 2002 olanlara müjde! EYT'de kısmi emeklilik için SGK prim, yıl tablosu geldi!
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusuyla ilgili tartışmaların ardından, gündemdeki önemli konulardan biri de kısmi emeklilik oldu. Meclis'in açılmasıyla birlikte, yeni emeklilik reformu çalışmaları başlatılacak ve özellikle 2000 sonrası sigortalılar için kolay emeklilik rotası çizilecektir. İşte kısmi emeklilik ve diğer yeni çalışmalarla ilgili merak edilenler.
EYT ile milyonlarca kişi emeklilik hakkına kavuştu. EYT sonrasında, kısmi emeklilik konusu ise büyük bir merak konusu haline geldi. EYT'yi az bir primle veya yılla kaçıranlar, kısmi emeklilik seçeneğiyle 3600 gün prim ödeyerek emekliliklerini planlamaya başladılar. Bu durum, şartların yeniden gözden geçirilmesi ve yaş sınırlamalarının esnetilmesi gerekliliğini gündeme getirdi. Peki, kısmi emeklilikte yaş şartı esnetilecek mi? EYT sonrası yeni emeklilik reformu ne zaman geçerli olacak? Bağkur'lular için kısmi emeklilik primleri düşecek mi? İşte merak edilenler!
Kısmi Emeklilik: EYT'yi çok az fartkla kaçıranlar, 3600 gün prim ödeyerek kısmi emeklilik seçeneğinden yararlanabilirler. Ancak yaş sınırlamaları ve diğer şartlar göz önünde bulundurulmalıdır.
EYT'yi kaçıranlar için şartların değiştirilmesi talepleri gündeme geldi. Bu kapsamda kısmi emeklilikte yaş sınırlarının esnetilmesi veya prim ödeme koşullarının gözden geçirilmesi anlamına gelebilir. Ancak bu konuda net bir düzenleme henüz yapılmamıştır.
EYT sonrasında kısmi emeklilik hakkından yararlanmak isteyen bireyler için yaş sınırları önemli bir faktördür.
EYT yasasının çıkış tarihinden önce, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim gün sayısını tamamlayanlar kadınlar için 50 yaşında, erkekler için ise 55 yaşında emekli olabiliyorlardı. Ancak 2014 yılından itibaren, kadınlar için emeklilik yaşı 58'e, erkekler için ise 60'a kademeli olarak yükseltilmiştir.