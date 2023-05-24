1999-2000 sigorta girişi olanlar emekliliğe 1 kala EYT listesine girecek! Primi eksik olana EYT'de yeni şans!
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), eksik primleri nedeniyle emekli olamayan bireylerin merakla araştırdığı konulardan biridir. EYT'den yararlanma imkanlarına sahip olabilmek için, primlerin tamamlanması gerekmektedir. İşte primleri tamamlamak için kullanılabilecek 3 yöntem: borçlanma, ihya ve isteğe bağlı sigorta. İşte bu yöntemlerin detayları.
24.05.2023 09:25 - Son Güncelleme: 24.05.2023 09:25
EYT'yi prim eksiğinden dolayı kaçıran kesim emeklilik haklarından yararlanmak için alternatif yollara başvuruyor. Eksik prim ödemesi olanlar gerekli prim sürelerini tamamlamaya çalışıyor. Bu süreçte çeşitli avantajlar sunulmaktadır. Bunlar arasında borçlanma, ihya ve isteğe bağlı sigorta imkanları yer alıyor. Ancak başvurularla ilgili belirli kriterler de aranıyor. Peki, primi nasıl tamamlayabiliriz? İşte tüm detaylar haberimizde...
EYT'lilerin çoğunluğu emeklilik işlemlerini başlatırken, pek çok kişi de eksik primini tamamlamaya çalışıyor.
EYT'liler çalışarak bu süreleri tamamlayabileceği gibi, borçlanma, ihya ve isteğe bağlı sigorta imkanlarını da değerlendirebiliyor.