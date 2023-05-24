1999-2000 sigorta girişi olanlar emekliliğe 1 kala EYT listesine girecek! Primi eksik olana EYT'de yeni şans!

EYT'yi prim eksiğinden dolayı kaçıran kesim emeklilik haklarından yararlanmak için alternatif yollara başvuruyor. Eksik prim ödemesi olanlar gerekli prim sürelerini tamamlamaya çalışıyor. Bu süreçte çeşitli avantajlar sunulmaktadır. Bunlar arasında borçlanma, ihya ve isteğe bağlı sigorta imkanları yer alıyor. Ancak başvurularla ilgili belirli kriterler de aranıyor. Peki, primi nasıl tamamlayabiliriz? İşte tüm detaylar haberimizde...