Sıfır araba fiyatı 240.700 TL'ye kadar düştü! Şimdi al Temmuz 2022'de ödemeye başla! 9 gün içinde bayiye uğrayan azami indirimden faydalanacak. Sıfır otomobil fiyatları son günlerin en çok takip edilen konuları arasında yerini edindi. Döviz kurlarında yaşanan düşüşün ardından otomobil markaları fiyatlarda indirime gitti. Yapılan bu indirimlerin ardından 1.0 MPI 67 PS Jump Manuel 240.700 TL'ye kadar düştü. 31 Aralık tarihine kadar geçerli olan kampanyadan faydalanan kişiler ödemeye Temmuz 2022'de başlayabilecek.