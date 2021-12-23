TOKİ ilanı ilk kez yayınladı 2+1 3+1 daireler 118.558,77 TL'den başlayan fiyatlarla... Ocak ayı için harekete geçildi hemen ilk hafta başlıyor!

TOKİ 2022 yılı projeleri için ilan yayınladı. İlanda Adana, Ankara, Konya, Isparta, Antalya, Aydın, Erzurum, Giresun, Kilis illerinde alt ve orta gelir grubu için konutlar satışa çıkardığı duyuruldu. Konutlar kuralı ve açık satış ile teslim edilecek. TOKİ tarafından tarih de verildi. Yeni yılın ilk ayı olan Ocak ayında başlıyor. 2+1 ve 3+1 daireler 118.558,77 TL'den başlayan fiyatlarla sahiplerini bulacak. Ucuza konut satışlarını kaçırmak istemeyenler için TOKİ Ocak ayı ilanına haberimizde yer verdik. İşte o ilanlar...