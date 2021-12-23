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Haberler Ekonomi TOKİ ilanı ilk kez yayınladı 2+1 3+1 daireler 118.558,77 TL'den başlayan fiyatlarla... Ocak ayı için harekete geçildi hemen ilk hafta başlıyor!

TOKİ ilanı ilk kez yayınladı 2+1 3+1 daireler 118.558,77 TL'den başlayan fiyatlarla... Ocak ayı için harekete geçildi hemen ilk hafta başlıyor!

Döviz kurundaki büyük düşüş sonrası parasını ev ve araba almak için kullanmak isteyenler TOKİ'nin ilanlarına göz atıyor. 2022 yılında ev almak isteyenlere müjde! Hemen ilk ay başvurular alınmaya başlanıyor. TOKİ yeni güncel ilanını yayınladı. Ocak ayında belirlenen illerde 2+1 3+1 daireler çok ucuza alıcısını bekliyor. 118.558,77, 207.126,00 TL, 224.960,40 TL, 227.286,00 TL, 236.847,10 TL gibi fiyatlarla konut almak mümkün. Ankara, Adana, Erzurum, Konya...

23.12.2021 12:55 - Son Güncelleme: 23.12.2021 12:56
Ocak ayı için harekete geçildi hemen ilk hafta başlıyor! TOKİ ilanı ilk kez yayınladı 2+1 3+1 daireler 207.126,00 TL’den başlayan fiyatlarla...

TOKİ 2022 yılı projeleri için ilan yayınladı. İlanda Adana, Ankara, Konya, Isparta, Antalya, Aydın, Erzurum, Giresun, Kilis illerinde alt ve orta gelir grubu için konutlar satışa çıkardığı duyuruldu. Konutlar kuralı ve açık satış ile teslim edilecek. TOKİ tarafından tarih de verildi. Yeni yılın ilk ayı olan Ocak ayında başlıyor. 2+1 ve 3+1 daireler 118.558,77 TL'den başlayan fiyatlarla sahiplerini bulacak. Ucuza konut satışlarını kaçırmak istemeyenler için TOKİ Ocak ayı ilanına haberimizde yer verdik. İşte o ilanlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ocak ayı için harekete geçildi hemen ilk hafta başlıyor! TOKİ ilanı ilk kez yayınladı 2+1 3+1 daireler 207.126,00 TL’den başlayan fiyatlarla...

Proje adı: ADANA İLİ SARIÇAM İLÇESİ BURUK MAHALLESİ 3. ETAP 953 KONUT VE 42 DÜKKAN

Oda sayısı: 2+1

Brüt: 86,7

Net: 68,84

Satış türü: Kuralı Satış

Fiyat: 227.286,00

Ocak ayı için harekete geçildi hemen ilk hafta başlıyor! TOKİ ilanı ilk kez yayınladı 2+1 3+1 daireler 207.126,00 TL’den başlayan fiyatlarla...

Proje adı: ANKARA MAMAK ALTIAĞAÇ-KARAAĞAÇ MAH. KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ 3.ETAP 948 ADET KONUT

Oda sayısı: 3+1

Brüt: 115,31

Net: 89,74

Satış türü: Kuralı Satış

Fiyat: 392.390,40

Ocak ayı için harekete geçildi hemen ilk hafta başlıyor! TOKİ ilanı ilk kez yayınladı 2+1 3+1 daireler 207.126,00 TL’den başlayan fiyatlarla...

Proje adı: ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ, ÇELTİKÇİ MAH. 222 ADET KONUT

Oda sayısı: 2+1

Brüt: 85,2

Net: 63,7

Satış türü: Kuralı Satış

Fiyat: 238.710,78

Ocak ayı için harekete geçildi hemen ilk hafta başlıyor! TOKİ ilanı ilk kez yayınladı 2+1 3+1 daireler 207.126,00 TL’den başlayan fiyatlarla...

Proje adı: AYDIN İLİ, ÇİNE İLÇESİ 81 ADET KONUT, 1 ADET BÜFE VE CAMİ İNŞAATI

Oda sayısı: 2+1

Brüt: 104,42

Net: 77,54

Satış türü: Kuralı Satış

Fiyat: 193.028,71

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