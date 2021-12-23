%25-30 arası düşüşle A101, Carrefour, ŞOK, Migros, BİM'de tüm ürünler... Dövizdeki düşüş sonrası market raflarında büyük indirim bekleniyor!
Dolar tepetaklak oldu market raflarında büyük indirim bekleniyor! %25-30 arası düşüşle A101, Carrefour, ŞOK, Migros, BİM'de tüm ürünler... Pazartesi günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkmalarının hemen sonrasında döviz kurunda yüzde 40'ı bulan bir düşüş yaşandı. Döviz kurunda peş peşe yaşanan düşüşün ardından gözler market raflarındaki etiketlere çevrildi. Marketlerin kurda yaklaşık yüzde 40'ı bulan düşüşü etiketlere yansıtması bekleniyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın pazartesi akşamı Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından verdiği mesajlar neticesinde döviz kurlarında yaşanan sert düşüşün ardından gözler market raflarına çevrildi. Dolar ve eurodaki spekülatif yükseliş etiketleri yükselten marketlerin kurdaki düşüşün ardından ürün satış fiyatlarında indirime gitmesi bekleniyor. Etiketler kurdaki düşüşe karşı aynı hızla reaksiyon almadı. Son gelen bilgilere göre, marketlerin kurda yaklaşık yüzde 40'ı bulan düşüşü etiketlere bir an önce yansıtması gerekiyor. Vatandaşlar döviz kurlarındaki düşüşün marketlerdeki ürünlerin etiketlerine yansımasını bekliyor.
VATANDAŞ İNDİRİM BEKLİYOR
Başkan Erdoğan'ın duyurduğu yeni önlemler sonrasında hızla düşen döviz kurlarının, raflardaki fiyatlara yansımalarını vatandaşlara ve market yetkililerine sordu.
Market görevlileri açıklama yapmaktan kaçınırken, döviz kurlarındaki düşüşün ürün fiyatlarına henüz yansımadığını dile getirdiler.