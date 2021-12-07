Siber saldırılar bitmek bilmiyor! Bir kripto vurgunu daha! Bu borsada parası olan yandı! 200 milyon dolara yakın para çalındı
Kripto para borsalarına siber saldırılar devam ediyor. Bilgisayar korsanlarının ünlü kripto para borsası BitMart'ı hacklemesinin ardından 200 milyon dolara yakın dijital varlığın adeta buhar olduğu açıklandı. Bu borsada varlığı olanların endişeleri sürüyor. Benzer saldırılar birçok farklı borsa da görülmeye devam ediyor. Uzmanlar dolandırıcılık ve hırsızlık faaliyetlerine karşı yatırımcıları uyardı…
BitMart Üzerinden İşlem Yapanlara Kötü Haber
Popüler kripto para borsalarından BitMart, bilgisayar korsanlarının hedefine girdi. BitMart'ın Yönetim Kurulu Başkanı Sheldon Xia tarafından resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamada, BitMart üzerinden yatırımcıların kripto cüzdanlarına saldırı olduğu ve toplamda yaklaşık 200 milyon dolarlık bir kripto varlığın çalındığı aktarıldı.
Güvenlik açıkları ile çok sık gündeme gelmeye başlayan kripto para borsaları, yatırımcıları yeteri kadar koruyamıyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan güvenlik firması PeckShield ise söz konusu hırsızlık faaliyetini doğruladı.
Açıklamasında ayrıca Bitcoin ve Binance Chain cüzdanlarında büyük bir güvenlik açığı belirlediklerini ifade eden Xia, ayrıca geçici olarak tüm para çekme işlemlerinin de durdurulduğunu belirtti.