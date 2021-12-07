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Siber saldırılar bitmek bilmiyor! Bir kripto vurgunu daha! Bu borsada parası olan yandı! 200 milyon dolara yakın para çalındı

Kripto para borsalarına siber saldırılar devam ediyor. Bilgisayar korsanlarının ünlü kripto para borsası BitMart'ı hacklemesinin ardından 200 milyon dolara yakın dijital varlığın adeta buhar olduğu açıklandı. Bu borsada varlığı olanların endişeleri sürüyor. Benzer saldırılar birçok farklı borsa da görülmeye devam ediyor. Uzmanlar dolandırıcılık ve hırsızlık faaliyetlerine karşı yatırımcıları uyardı&hellip;

takvim.com.tr
07.12.2021 15:58 - Son Güncelleme: 07.12.2021 15:58
Siber saldırılar bitmek bilmiyor! Bir kripto vurgunu daha! Bu borsada parası olan yandı! 200 milyon dolara yakın para çalındı

BitMart Üzerinden İşlem Yapanlara Kötü Haber

Popüler kripto para borsalarından BitMart, bilgisayar korsanlarının hedefine girdi. BitMart'ın Yönetim Kurulu Başkanı Sheldon Xia tarafından resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamada, BitMart üzerinden yatırımcıların kripto cüzdanlarına saldırı olduğu ve toplamda yaklaşık 200 milyon dolarlık bir kripto varlığın çalındığı aktarıldı.

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Siber saldırılar bitmek bilmiyor! Bir kripto vurgunu daha! Bu borsada parası olan yandı! 200 milyon dolara yakın para çalındı

Bir yandan piyasalarda sert düşüşler yaşanırken diğer yandan dolandırıcılık ve siber saldırı haberleri yatırımcıları bir hayli bezdirmiş durumda.

Siber saldırılar bitmek bilmiyor! Bir kripto vurgunu daha! Bu borsada parası olan yandı! 200 milyon dolara yakın para çalındı

Güvenlik açıkları ile çok sık gündeme gelmeye başlayan kripto para borsaları, yatırımcıları yeteri kadar koruyamıyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan güvenlik firması PeckShield ise söz konusu hırsızlık faaliyetini doğruladı.

Siber saldırılar bitmek bilmiyor! Bir kripto vurgunu daha! Bu borsada parası olan yandı! 200 milyon dolara yakın para çalındı

Tüm Zararı Şirket Karşılayacak

BitMart'ın yaşadığı talihsiz saldırı sonrasında yatırımcıların kripto cüzdanlarından giden ve değeri 200 milyon doları bulan vurguna ilişkin BitMart Yönetim Kurulu Başkanı Xia, olaydan etkilenen yatırımcıların zararlarının karşılanacağını duyurdu.

Siber saldırılar bitmek bilmiyor! Bir kripto vurgunu daha! Bu borsada parası olan yandı! 200 milyon dolara yakın para çalındı

Açıklamasında ayrıca Bitcoin ve Binance Chain cüzdanlarında büyük bir güvenlik açığı belirlediklerini ifade eden Xia, ayrıca geçici olarak tüm para çekme işlemlerinin de durdurulduğunu belirtti.

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