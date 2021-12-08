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Haberler Ekonomi Mevduat faizi birikiminizi ikiye katlayacak! 32 günde 1.374 TL net kazancı var! Param durduğu yerde artsın diyen yaşadı!

Mevduat faizi birikiminizi ikiye katlayacak! 32 günde 1.374 TL net kazancı var! Param durduğu yerde artsın diyen yaşadı!

Aralık ayının ilk günüyle birlikte bankalar yeni duyuru yaptı. Ayrıca bankaların bu konudaki yarışı da tam gaz sürüyor. Son açıklamalarla birlikte çoğu da mevduat faiz oranlarında güncellemeye gitti. Tüm bankaların mevduat faizleri ve tek tek müşteriye sunulan ek imkanlar binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Hesabı olmayan ve vadeli mevduat hesabı açmak isteyenler bankalar tarafından sunulan güncel oranları öğrenerek bu doğrultuda en yakın şubeye gidecek. Bankaların kimisi faiz oranını düşürürken kimisi de müşteri sayısını artırmak için rakamı arttırdı.

takvim.com.tr
08.12.2021 08:27 - Son Güncelleme: 08.12.2021 08:27
32 günde 1.374 TL net kazancı var! Param durduğu yerde artsın diyen turnayı gözünden vuracak! 95.000 TL mevduat faizi ne kazanç sağlar?

Bilindiği üzere bankalarda açılan hesaplar 32, 46 ya da 92 günlük periyotlarla önemli bir kazanç sağlıyor. Mevduat faizi birikiminizi ikiye katlayacak. 32 günde 1.374 TL net kazancı var. Param durduğu yerde artsın diyen yaşadı. 95.000 TL mevduat faizi ne kazanç sağlar sorusu yeni ayla beraber akıllarda yer almaktadır. Mevduat hesabı olan ya da hesap açmak isteyenler bankaların sunduğu oranları kapsamlı bir şekilde gözden geçirerek parasını yatıracağı bankayı seçecek. Müşteri kazanmak isteyen bankalar çeşitli avantajlı tekliflerini tek tek duyuruyor. Para biriktiren pek çok risksiz yatırım yollarını araştırırken mevduat hesapları akıllara geliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
32 günde 1.374 TL net kazancı var! Param durduğu yerde artsın diyen turnayı gözünden vuracak! 95.000 TL mevduat faizi ne kazanç sağlar?

ING

Faiz: 16,00
Mevduat hesabındaki örnek para: 95.000 TL
Faizli anapara: 96.275 TL

32 günde 1.374 TL net kazancı var! Param durduğu yerde artsın diyen turnayı gözünden vuracak! 95.000 TL mevduat faizi ne kazanç sağlar?

FİBABANKA

Faiz: 16,50
Mevduat hesabındaki örnek para: 95.000 TL
Faizli anapara: 96.314 TL

32 günde 1.374 TL net kazancı var! Param durduğu yerde artsın diyen turnayı gözünden vuracak! 95.000 TL mevduat faizi ne kazanç sağlar?

CEPTETEB

Faiz: 15,25
Mevduat hesabındaki örnek para: 95.000 TL
Faizli anapara: 96.207 TL

32 günde 1.374 TL net kazancı var! Param durduğu yerde artsın diyen turnayı gözünden vuracak! 95.000 TL mevduat faizi ne kazanç sağlar?

HALKBANK

Faiz: 14,50
Mevduat hesabındaki örnek para: 95.000 TL
Faizli anapara: 96.154 TL

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