Bilindiği üzere bankalarda açılan hesaplar 32, 46 ya da 92 günlük periyotlarla önemli bir kazanç sağlıyor. Mevduat faizi birikiminizi ikiye katlayacak. 32 günde 1.374 TL net kazancı var. Param durduğu yerde artsın diyen yaşadı. 95.000 TL mevduat faizi ne kazanç sağlar sorusu yeni ayla beraber akıllarda yer almaktadır. Mevduat hesabı olan ya da hesap açmak isteyenler bankaların sunduğu oranları kapsamlı bir şekilde gözden geçirerek parasını yatıracağı bankayı seçecek. Müşteri kazanmak isteyen bankalar çeşitli avantajlı tekliflerini tek tek duyuruyor. Para biriktiren pek çok risksiz yatırım yollarını araştırırken mevduat hesapları akıllara geliyor.