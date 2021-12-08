Mevduat faizi birikiminizi ikiye katlayacak! 32 günde 1.374 TL net kazancı var! Param durduğu yerde artsın diyen yaşadı!
Aralık ayının ilk günüyle birlikte bankalar yeni duyuru yaptı. Ayrıca bankaların bu konudaki yarışı da tam gaz sürüyor. Son açıklamalarla birlikte çoğu da mevduat faiz oranlarında güncellemeye gitti. Tüm bankaların mevduat faizleri ve tek tek müşteriye sunulan ek imkanlar binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Hesabı olmayan ve vadeli mevduat hesabı açmak isteyenler bankalar tarafından sunulan güncel oranları öğrenerek bu doğrultuda en yakın şubeye gidecek. Bankaların kimisi faiz oranını düşürürken kimisi de müşteri sayısını artırmak için rakamı arttırdı.
08.12.2021 08:27
- Son Güncelleme: 08.12.2021 08:27
Bilindiği üzere bankalarda açılan hesaplar 32, 46 ya da 92 günlük periyotlarla önemli bir kazanç sağlıyor. Mevduat faizi birikiminizi ikiye katlayacak. 32 günde 1.374 TL net kazancı var. Param durduğu yerde artsın diyen yaşadı. 95.000 TL mevduat faizi ne kazanç sağlar sorusu yeni ayla beraber akıllarda yer almaktadır. Mevduat hesabı olan ya da hesap açmak isteyenler bankaların sunduğu oranları kapsamlı bir şekilde gözden geçirerek parasını yatıracağı bankayı seçecek. Müşteri kazanmak isteyen bankalar çeşitli avantajlı tekliflerini tek tek duyuruyor. Para biriktiren pek çok risksiz yatırım yollarını araştırırken mevduat hesapları akıllara geliyor.