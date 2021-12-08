Ocak ayında emekli ve memur maaşlarına bir zam daha! En az yüzde 30 seyyanen zam müjdesi de var! Son artışla tüm maaşlar...

Emekliye 2022 Ocak Zammı Oranları Netleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan son enflasyon rakamlarının ardından tablo giderek netleşmeye başladı. Aralık ayı verilerinin de açıklanmasıyla Ocak ayının başında zam oranı belli olacak. Temmuz ve Kasım ayı baz alınarak açıklanan resmi rakamlara göre yapılan hesaplamalarda ise 5 aylık dönem için %10,48 oranında enflasyon gerçekleştiği görüldü. Yeni oranların belli olması için 6 aylık rakamların hesaplanması gerekiyor. Sadece son bir verinin daha açıklanması ile Aralık ayının rakamlarına göre oranlar netlik kazanacak.