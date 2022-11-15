SGK'ya dilekçe veren 8 aylık parasını hemen alıyor! Bizzat başvur parayı al! Bunu duyanların sayısı o kadar az ki...
Yüzlerce meslekte alın teri döken milyonlarca işçinin yasal hakları içinde kıdem tazminatı, ayrımcılık tazminatı, ihbar tazminatı bulunuyor. Yasalarda işçilerin hakkını koruyan önemli maddeler var. En önemli haklardan birisi de işçilerin çıkarıldığı işe geri dönme hakkıdır. İşten çıkarılan kişiler aynı işyerinde yeniden çalışabilecekken hem de sekiz maaşlık bir tazminat hakkı da bulunmaktadır. İşveren tarafınca işten çıkarılan işçi belli şartlar içerisinde eski işine dönüyor yahut başka bir tercih olarak tazminat alabiliyor. Bu durumda çalışma süresiyle ilgili detaylar burada çok büyük önem taşıyor.
Çalışanlar emekli olmanın hayallerini kurarken çalışma hayatını da sürdürüyor. Yasalarda işçileri koruyan önemli maddeler yer almaktadır. Örneğin işveren işçi işten çıkardıktan sonra bazı haklar doğuyor. Bu haklardan birisi de işe geri dönme hakkı. İşverenin sizi işten çıkarabilmesi için bir yasal nedeni bulunmalıdır. Bu neden belirtilmediyse işe geri dönmeniz mümkün. Bu durumda çalışan ya işe dönmeyi tercih ediyor ya da tazminatı alarak işten ayrılmayı seçmektedir.
Çalışanlar açısından baktığımız zaman özellikle iş güvencesi öne çıkıyor. Yine çalışanları koruyan kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ayrımcılık tazminatı, haklı fesih gibi düzenlemeler de bulunuyor.
YASAL NEDEN GEREKLİ
4857 sayılı İş Kanunu'nun 18. maddesine göre "Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır." Buna göre işveren sizi çıkartmışsa mutlaka bir yasal sebebi bulunması gerekir. Eğer bu sebep yoksa sizin için işe geri dönmenin yolu açılmış demektir.