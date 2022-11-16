Yılbaşı öncesi ATM'den alabilirsiniz! Emekli maaşı alana 250 TL verilecek! SSK, Emekli Sandığı, Bağkur farkı YOK! 3.500, 4.750, 5.000 TL aylık alanlar...

Bankaların emekli promosyonları yenilendi. 1 Kasım itibariyle taban promosyon tutarları maaşı 3.500 liraya kadar olanlar için 3.000, 3.500-7.500 lira arası olanlar için 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlar için 4.500, 10.000 liradan fazla olanlar için 5.000 liraya çıktı. Bankalar artık emeklilere bu tutarların altında ödeme yapamazken, bazıları da daha yüksek promosyon veriyor. 3 yıllık dönem için emeklilere 7 bin 500 liraya varan ödeme yapılırken, bazı bankalar emekli yakınını getirenlere de her kişi için 250 lira ödüyor.