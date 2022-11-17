İslam Memiş'in tahminleri çıktı! Yeni gözdesi o oldu! "Altın gibi getirisi var" dedi! İşte 1'i 10 yapacak o yatırım... Altın zirvede BAYRAK SALLIYOR!
Altın fiyatları son zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in tüm tahminlerinin doğru çıkmasının ardından konu hakkında araştırnalar da hızlandı.
17.11.2022 10:45 - Son Güncelleme: 17.11.2022 10:45
Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşen savaşın etkisiyle birlikte mart ayında güvenli liman olarak görülen altın başta olmak üzere değerli emtiaların fiyatı hızla yükselişe geçmişti. Ons altın 2 bin dolar düzeyinin üzerini gördükten sonra düşüşe geçmişti. Mart ayının sonlarından itibaren altın fiyatlarında düşüş trendi sürmüştü. İşte güncel altın fiyatları....