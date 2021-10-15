SGK’ya bildiren işçi anında ödeme alabilir! Tam 8 maaş birden verilecek! Müracaat ettikten hemen sonra...

İşyerinde alın teri dökerek emek veren milyonlarca işçinin en büyük istekleri arasında emekli olmaktır. Yasalarda işçilerin hakkını korumuş olan önemli maddeler içeriyor. Bu güvenceler ise her dönem işçiler tarafından araştırılıyor. İşten çıkarılan kişiler aynı işyerinde yeniden çalışabilecekken aynı zamanda 8 maaşlık bir tazminat hakkı da bulunuyor. İşçilerin hakları içinde kıdem tazminatı, ayrımcılık tazminatı, ihbar tazminatı var. İşçilerin önemli haklarından birisi de işçilerin çıkarıldığı işe geri dönme hakkıdır. İşveren tarafından işten çıkarılan işçi belli şartlar içinde eski işine dönüyor ya da başka bir tercih olarak tazminat alabiliyor. Elbet bu durumda çalışma süresiyle ilgili detaylar burada çok önemli.