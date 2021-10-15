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Haberler Ekonomi SGK'ya bildiren işçi anında ödeme alabilir! Tam 8 maaş birden verilecek! Müracaat ettikten hemen sonra...

SGK'ya bildiren işçi anında ödeme alabilir! Tam 8 maaş birden verilecek! Müracaat ettikten hemen sonra...

Çalışanların en büyük istekleri arasında emekli olmak yer alıyor. Emekli olmanın hayallerini kuran milyonlarca kişi bir taraftan da çalışma hayatını sürdürüyor. Yasalarda işçileri koruyan önemli maddeler var. Örneğin işveren işçiyi işten çıkardıktan sonra bazı haklar doğuyor. Bu haklardan birisi de işe geri dönme hakkı. Çünkü işverenin sizi işten çıkarabilmesi için bir yasal nedeni bulunmalıdır. Bu neden belirtilmediyse işe geri dönmeniz mümkün. Bu durumda çalışan ya işe dönmeyi tercih ediyor ya da tazminatı alarak işten ayrılmayı seçiyor. Bu süreçte en eleştiri madde ise süre olarak karşımıza çıkmaktadır.

15.10.2021 12:38 - Son Güncelleme: 15.10.2021 12:38
SGK’ya bildiren işçi anında ödeme alabilir! Tam 8 maaş birden verilecek! Müracaat ettikten hemen sonra...

İşyerinde alın teri dökerek emek veren milyonlarca işçinin en büyük istekleri arasında emekli olmaktır. Yasalarda işçilerin hakkını korumuş olan önemli maddeler içeriyor. Bu güvenceler ise her dönem işçiler tarafından araştırılıyor. İşten çıkarılan kişiler aynı işyerinde yeniden çalışabilecekken aynı zamanda 8 maaşlık bir tazminat hakkı da bulunuyor. İşçilerin hakları içinde kıdem tazminatı, ayrımcılık tazminatı, ihbar tazminatı var. İşçilerin önemli haklarından birisi de işçilerin çıkarıldığı işe geri dönme hakkıdır. İşveren tarafından işten çıkarılan işçi belli şartlar içinde eski işine dönüyor ya da başka bir tercih olarak tazminat alabiliyor. Elbet bu durumda çalışma süresiyle ilgili detaylar burada çok önemli.

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SGK’ya bildiren işçi anında ödeme alabilir! Tam 8 maaş birden verilecek! Müracaat ettikten hemen sonra...

İŞÇİLERİN GÜVENCELERİ

Çalışma hayatıyla ilgili yasalarımızda işverenler de olduğu kadar işçiler için de çeşitli güvenceler bulunuyor. Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ayrımcılık tazminatı, haklı fesih bunlardan bazıları.

SGK’ya bildiren işçi anında ödeme alabilir! Tam 8 maaş birden verilecek! Müracaat ettikten hemen sonra...

Yasal güvencelerden birisi de işçilerin çıkartıldıklarında işe geri dönme hakları. Yani işten çıkartılan bir çalışan belli şartlarda aynı işe geri de dönebiliyor ya da bunun yerine tazminat kazanabiliyor.

SGK’ya bildiren işçi anında ödeme alabilir! Tam 8 maaş birden verilecek! Müracaat ettikten hemen sonra...

MUTLAKA GEREKÇESİ OLMALI

4857 sayılı İş Kanunu'nun 18. maddesine göre "Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır."

SGK’ya bildiren işçi anında ödeme alabilir! Tam 8 maaş birden verilecek! Müracaat ettikten hemen sonra...

Buna göre işveren sizi çıkartmışsa mutlaka bir yasal sebebi bulunması gerekir. Eğer bu sebep yoksa sizin için işe geri dönmenin yolu açılmış demektir.

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