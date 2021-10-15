SGK'ya bildiren işçi anında ödeme alabilir! Tam 8 maaş birden verilecek! Müracaat ettikten hemen sonra...
Çalışanların en büyük istekleri arasında emekli olmak yer alıyor. Emekli olmanın hayallerini kuran milyonlarca kişi bir taraftan da çalışma hayatını sürdürüyor. Yasalarda işçileri koruyan önemli maddeler var. Örneğin işveren işçiyi işten çıkardıktan sonra bazı haklar doğuyor. Bu haklardan birisi de işe geri dönme hakkı. Çünkü işverenin sizi işten çıkarabilmesi için bir yasal nedeni bulunmalıdır. Bu neden belirtilmediyse işe geri dönmeniz mümkün. Bu durumda çalışan ya işe dönmeyi tercih ediyor ya da tazminatı alarak işten ayrılmayı seçiyor. Bu süreçte en eleştiri madde ise süre olarak karşımıza çıkmaktadır.
İşyerinde alın teri dökerek emek veren milyonlarca işçinin en büyük istekleri arasında emekli olmaktır. Yasalarda işçilerin hakkını korumuş olan önemli maddeler içeriyor. Bu güvenceler ise her dönem işçiler tarafından araştırılıyor. İşten çıkarılan kişiler aynı işyerinde yeniden çalışabilecekken aynı zamanda 8 maaşlık bir tazminat hakkı da bulunuyor. İşçilerin hakları içinde kıdem tazminatı, ayrımcılık tazminatı, ihbar tazminatı var. İşçilerin önemli haklarından birisi de işçilerin çıkarıldığı işe geri dönme hakkıdır. İşveren tarafından işten çıkarılan işçi belli şartlar içinde eski işine dönüyor ya da başka bir tercih olarak tazminat alabiliyor. Elbet bu durumda çalışma süresiyle ilgili detaylar burada çok önemli.
MUTLAKA GEREKÇESİ OLMALI
4857 sayılı İş Kanunu'nun 18. maddesine göre "Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır."