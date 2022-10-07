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Haberler Ekonomi SGK'ya başvurarak... 25 yıl evli kalan ev hanımları 1261 gün kazanacak! Bana yaş vurmaz deme: 38-48-52-55 yaşında emeklilik mümkün!

SGK'ya başvurarak... 25 yıl evli kalan ev hanımları 1261 gün kazanacak! Bana yaş vurmaz deme: 38-48-52-55 yaşında emeklilik mümkün!

Bilindiği üzere emeklilik için prim, yıl ve yaş şartı gerekiyor. Yani bir yerde çalışmak ya da primlerini ödemek lazım. Ancak hiç çalışma imkanı olmayan ev kadınları da emekli olma hakkına sahip. Sadece SGK'ya yazılı olarak başvurmak yeterli oluyor. İşte ev kadınlarına emeklilik imkanı detayları haberimizde!

takvim.com.tr
07.10.2022 09:33 - Son Güncelleme: 07.10.2022 09:34
Anneler EYT’siz erken emekli olacak! Bana vurmaz deme: 25 yıl evli kalan ev hanımları 1261 gün kazanacak! 38-48-52-55 yaşında...

İsteğe bağlı sigorta primi yatıracak olan vatandaşların sağlamaları gereken ilk koşul 18 yaşını tamamlamış olması, herhangi bir işyerinde sigortalı olarak çalışmamak, malul, emekli, dul veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. İlk kez isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenler ' İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi' ile yaşadıkları ve ikametinin bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine başvurmalı!

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Anneler EYT’siz erken emekli olacak! Bana vurmaz deme: 25 yıl evli kalan ev hanımları 1261 gün kazanacak! 38-48-52-55 yaşında...

DOĞUM YAPAN KADINLAR EYT'Yİ BEKLEMESE DE OLUR!

Kadın sigortalıların sigorta başlangıcını geriye çeken tek bir faktör var.Çıraklık veya stajerlik yapmış kadınların, bu tarihten sonra doğum yapmış iseler, doğum borçlanması yaparak sigortalılık başlangıcını geriye çekme imkanı var.

Anneler EYT’siz erken emekli olacak! Bana vurmaz deme: 25 yıl evli kalan ev hanımları 1261 gün kazanacak! 38-48-52-55 yaşında...

ÇALIŞMAYAN EV KADINLARI EMEKLİ OLABİLİR Mİ?

Son günlerde özellikle internette 20-25 yıl evli kalan ev kadınlarına emeklilik imkanı sunulacağı yönünde çok fazla haber yayınlanıyor.

Anneler EYT’siz erken emekli olacak! Bana vurmaz deme: 25 yıl evli kalan ev hanımları 1261 gün kazanacak! 38-48-52-55 yaşında...

Hatta bu konuda bazı yasa taslakları da hazırlandoı. Peki bu haktan kimler yararlanabilir. Böymle bir imkan olabilir mi? Ev kadınları çalışmadan emekli olur mu? Gelin detaylarına bakalım...

Anneler EYT’siz erken emekli olacak! Bana vurmaz deme: 25 yıl evli kalan ev hanımları 1261 gün kazanacak! 38-48-52-55 yaşında...

ÜÇ ŞART VAR AMA…

Türkiye'de emeklilik için üç şart bulunuyor.

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